Ямаль пропустит матч сборной Испании с Сербией

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль не сыграет в матче 4-го тура группы A4 Лиги наций с Сербией и досрочно вернется в расположение «Барселоны».
Сегодняшнее обледование в национальной команде исключило травму футболиста. По данным Mundo Deportivo, дискомфорт, который испытывает Ямаль в области задней поверхности бедра обусловлен перегрузкой мышц, а не ударом.
По возвращении в клуб он пройдет дополнительное медобследование. Участие игрока в домашнем матче 10-го тура Примеры против «Севильи» 20 октября находится под вопросом. 17-летний вингер может пропустить встречу, чтобы быть готовым к следующим играм с «Баварией» и «Реалом».
- 12 октября в матче 3-го тура группы A4 Лиги наций Испания – Дания (1:0) Ямаль был заменен на 90+3-й минуте. Футболист прихрамывал, покидая поле, а также с трудом передвигался после игры в подтрибунном помещении.
- Матч Испания – Сербия пройдет 15 октября и начнется в 21:45 мск.