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    Ямаль пропустит матч сборной Испании с Сербией

    Вингер сборной Испании Ламин Ямаль не сыграет в матче 4-го тура группы A4 Лиги наций с Сербией и досрочно вернется в расположение «Барселоны».

    Сегодняшнее обледование в национальной команде исключило травму футболиста. По данным Mundo Deportivo, дискомфорт, который испытывает Ямаль в области задней поверхности бедра обусловлен перегрузкой мышц, а не ударом.

    По возвращении в клуб он пройдет дополнительное медобследование. Участие игрока в домашнем матче 10-го тура Примеры против «Севильи» 20 октября находится под вопросом. 17-летний вингер может пропустить встречу, чтобы быть готовым к следующим играм с «Баварией» и «Реалом».

    • 12 октября в матче 3-го тура группы A4 Лиги наций Испания – Дания (1:0) Ямаль был заменен на 90+3-й минуте. Футболист прихрамывал, покидая поле, а также с трудом передвигался после игры в подтрибунном помещении.
    • Матч Испания – Сербия пройдет 15 октября и начнется в 21:45 мск.

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    Источник: Mundo Deportivo

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