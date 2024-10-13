Ямаль пропустит матч сборной Испании с Сербией

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль не сыграет в матче 4-го тура группы A4 Лиги наций с Сербией и досрочно вернется в расположение «Барселоны».

Сегодняшнее обледование в национальной команде исключило травму футболиста. По данным Mundo Deportivo, дискомфорт, который испытывает Ямаль в области задней поверхности бедра обусловлен перегрузкой мышц, а не ударом.

По возвращении в клуб он пройдет дополнительное медобследование. Участие игрока в домашнем матче 10-го тура Примеры против «Севильи» 20 октября находится под вопросом. 17-летний вингер может пропустить встречу, чтобы быть готовым к следующим играм с «Баварией» и «Реалом».