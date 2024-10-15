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  • Испания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Испания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

15 октября 2024, 20:35
Испания
15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A4, 4 тур
3 : 0
Завершен
Сербия
5' Э. Ляпорт 65' А. Мората 77' А. Баэна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
7
Альваро Мората
(К) ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
20
Саша Зделар
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
9
Александар Митрович
(К) ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
20
Педри
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
10
Родриго Рикельме
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Сербия
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Александар Чиркович
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
20
Андрия Максимович
ЦП
8
Деян Зукич
АП
21
Никола Чумич
ПВ
8
Лука Йович
ЦФ
19
Михайло Иванович
ЦФ
4-3-2-1
1
Райя
22
Кукурелья
4
Вивиан
14
Ляпорт
12
Порро
8
Руис
6
Мерино
18
Субименди
15
Баэна
21
Оярсабаль
7
Мората
4-1-1-2-2
1
Райкович
2
Неделькович
4
Миленкович
3
Павлович
16
Эракович
20
Зделар
5
Максимович
21
Самарджич
14
Бирманчевич
9
Митрович
9
Йовелич
4
Вивиан
5
Кубарси
5
Кубарси
4
Вивиан
6
Мерино
20
Педри
20
Педри
6
Мерино
8
Руис
20
Гарсия
20
Гарсия
8
Руис
15
Баэна
15
Сарагоса
15
Сарагоса
15
Баэна
7
Мората
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Мората
9
Митрович
15
Шимич
15
Шимич
9
Митрович
21
Самарджич
5
Груйич
5
Груйич
21
Самарджич
20
Зделар
20
Максимович
20
Максимович
20
Зделар
2
Неделькович
21
Чумич
21
Чумич
2
Неделькович
9
Йовелич
8
Йович
8
Йович
9
Йовелич
Остались в запасе
Испания
Сербия
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
10
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
8
Деян Зукич
АП
13
Александар Чиркович
ЛВ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
10
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
8
Деян Зукич
АП
13
Александар Чиркович
ЛВ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Испания - Сербия
1
1
4
Всего ударов по воротам
30
3
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
2
Количество передач
636
315
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
24
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0

Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Сербии, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Сербия

Испания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Сербия Испания
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