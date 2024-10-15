15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A4, 4 тур
Лига наций, группа A4, 4 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Испания
Испания
4-3-2-1
1
Райя
22
Кукурелья
4
Вивиан
14
Ляпорт
12
Порро
8
Руис
6
Мерино
18
Субименди
15
Баэна
21
Оярсабаль
7
Мората
4-1-1-2-2
1
Райкович
2
Неделькович
4
Миленкович
3
Павлович
16
Эракович
20
Зделар
5
Максимович
21
Самарджич
14
Бирманчевич
9
Митрович
9
Йовелич
4
Вивиан
5
Кубарси
5
Кубарси
4
Вивиан
6
Мерино
20
Педри
20
Педри
6
Мерино
8
Руис
20
Гарсия
20
Гарсия
8
Руис
15
Баэна
15
Сарагоса
15
Сарагоса
15
Баэна
7
Мората
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Мората
9
Митрович
15
Шимич
15
Шимич
9
Митрович
21
Самарджич
5
Груйич
5
Груйич
21
Самарджич
20
Зделар
20
Максимович
20
Максимович
20
Зделар
2
Неделькович
21
Чумич
21
Чумич
2
Неделькович
9
Йовелич
8
Йович
8
Йович
9
Йовелич
Остались в запасе
Испания
Сербия
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
10
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
8
Деян Зукич
АП
13
Александар Чиркович
ЛВ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
10
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
8
Деян Зукич
АП
13
Александар Чиркович
ЛВ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Испания - Сербия
1
1
4
Всего ударов по воротам
30
3
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
2
Количество передач
636
315
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
24
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Сербии, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Сербия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»