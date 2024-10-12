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    • Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Динамо» Минск, Высшая лига, 13 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Динамо» Минск, Высшая лига, 13 октября 2024 года

    13 октября 2024 года на стадионе «Атлант» состоится матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Нафтаном» и «Динамо» Минск. «Динамо» Минск находится в хорошей форме, продолжая уверенно держаться в верхней части турнирной таблицы, в то время как «Нафтан» пытается сохранить позиции и избежать зоны вылета.

    «Нафтан»

    «Нафтан» показала неплохой результат в последних матчах, одержав победу над «Днепром» Могилев со счетом 3:0. Однако на протяжении сезона команда демонстрировала нестабильные результаты, и в последних пяти матчах забила восемь голов, пропустив девять. «Нафтан» не выигрывает в шести последних домашних матчах, что говорит о проблемах с реализацией на своем поле. Лучший бомбардир команды – Роман Папарига, на его счету 9 голов в 24 матчах.

    Последние матчи «Нафтана»:

    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск находится на втором месте в турнирной таблице и демонстрирует отличную игру в последних турах. Команда победила в трех последних матчах Высшей лиги, включая уверенную победу над «Шахтером» Солигорск (3:0). За последние пять игр «Динамо» Минск забило восемь голов и пропустило всего три. Дмитрий Подстрелов является лучшим бомбардиром команды с 6 голами в 24 матчах. «Динамо» Минск имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в турнире – +30, что подчеркивает их силу как в атаке, так и в обороне.

    Последние матчи «Динамо» Минск:

    Личные встречи

    История личных встреч между «Нафтаном» и «Динамо» Минск складывается явно в пользу минчан. «Динамо» Минск не проигрывает в последних 21 матчах против «Нафтана», что говорит о явном преимуществе гостей. В последней встрече, состоявшейся 7 апреля 2024 года, команды сыграли вничью 2:2, однако в предыдущих матчах «Динамо» уверенно побеждало.

    • Высшая лига (07.04.2024): «Динамо» Минск 2:2 «Нафтан»

    • Высшая лига (02.09.2023): «Нафтан» 0:3 «Динамо» Минск

    • Высшая лига (22.04.2023): «Динамо» Минск 3:1 «Нафтан»

    Статистика

    «Нафтан»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Динамо» Минск

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    • 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Нафтан» – «Динамо» Минск

    Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать, что «Динамо» Минск продолжит свою победную серию. «Нафтан» испытывает проблемы в обороне и на своем поле, что дает преимущество более стабильному «Динамо» Минск. Минская команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в защите, что позволит им рассчитывать на положительный результат в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.55

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.55.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом выглядит победа «Динамо» Минск с комфортным счетом.

    Рекомендация: 0:2 в пользу «Динамо» Минск за 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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