13 октября 2024 года на стадионе «Атлант» состоится матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Нафтаном» и «Динамо» Минск. «Динамо» Минск находится в хорошей форме, продолжая уверенно держаться в верхней части турнирной таблицы, в то время как «Нафтан» пытается сохранить позиции и избежать зоны вылета.
«Нафтан»
«Нафтан» показала неплохой результат в последних матчах, одержав победу над «Днепром» Могилев со счетом 3:0. Однако на протяжении сезона команда демонстрировала нестабильные результаты, и в последних пяти матчах забила восемь голов, пропустив девять. «Нафтан» не выигрывает в шести последних домашних матчах, что говорит о проблемах с реализацией на своем поле. Лучший бомбардир команды – Роман Папарига, на его счету 9 голов в 24 матчах.
Последние матчи «Нафтана»:
-
«Днепр» Могилев 0:3 «Нафтан»
-
«Нафтан» 1:1 «Торпедо-БелАЗ»
-
«Нафтан» 0:0 «Неман»
-
«Гомель» 2:1 «Нафтан»
-
«Нафтан» 3:6 «Динамо» Брест
«Динамо» Минск
«Динамо» Минск находится на втором месте в турнирной таблице и демонстрирует отличную игру в последних турах. Команда победила в трех последних матчах Высшей лиги, включая уверенную победу над «Шахтером» Солигорск (3:0). За последние пять игр «Динамо» Минск забило восемь голов и пропустило всего три. Дмитрий Подстрелов является лучшим бомбардиром команды с 6 голами в 24 матчах. «Динамо» Минск имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в турнире – +30, что подчеркивает их силу как в атаке, так и в обороне.
Последние матчи «Динамо» Минск:
-
«Шахтер» Солигорск 0:3 «Динамо» Минск
-
«Динамо» Минск 1:2 «Хартс»
-
«Динамо» Минск 2:0 «Ислочь»
-
«Динамо» Минск 2:0 «Минск»
-
«Витебск» 1:0 «Динамо» Минск
Личные встречи
История личных встреч между «Нафтаном» и «Динамо» Минск складывается явно в пользу минчан. «Динамо» Минск не проигрывает в последних 21 матчах против «Нафтана», что говорит о явном преимуществе гостей. В последней встрече, состоявшейся 7 апреля 2024 года, команды сыграли вничью 2:2, однако в предыдущих матчах «Динамо» уверенно побеждало.
-
Высшая лига (07.04.2024): «Динамо» Минск 2:2 «Нафтан»
-
Высшая лига (02.09.2023): «Нафтан» 0:3 «Динамо» Минск
-
Высшая лига (22.04.2023): «Динамо» Минск 3:1 «Нафтан»
Статистика
«Нафтан»
-
Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
-
Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
-
Забито в последних 5 матчах: 8 голов
-
Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
-
1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
«Динамо» Минск
-
Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
-
Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
-
Забито в последних 5 матчах: 8 голов
-
Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
-
4 победы, 0 ничьих, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Нафтан» – «Динамо» Минск
Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать, что «Динамо» Минск продолжит свою победную серию. «Нафтан» испытывает проблемы в обороне и на своем поле, что дает преимущество более стабильному «Динамо» Минск. Минская команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в защите, что позволит им рассчитывать на положительный результат в этом матче.
Рекомендации для ставок:
-
Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.55
-
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
-
Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.55.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом выглядит победа «Динамо» Минск с комфортным счетом.
Рекомендация: 0:2 в пользу «Динамо» Минск за 6.00.