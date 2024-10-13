Нафтан
13.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Смотреть трансляцию
Динамо Мн
35' А. Сучков
63' А. Гаврилович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
22
Kingu Yallet
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
21
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
66
Рай
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
24
Даниил Куликов
ОП
88
Никита Демченко
АП
74
Павел Седько
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
20
Anton Susha
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Динамо Мн
1
Ivan Frolov
ВР
3
Joseph Okoro
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
80
Игорь Школик
ЦП
25
Педро Игор
ЛВ
11
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Харитонович
5
Лебедев
22
4
Кучинский
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
10
Папарига
21
3-3-3-1
13
Шимакович
4
Гаврилович
67
Бегунов
20
Сачивко
26
Калинин
24
Куликов
66
Рай
19
Подстрелов
88
Демченко
74
Седько
9
Альфред
17
Сучков
88
Драбатович
88
Драбатович
17
Сучков
24
Куликов
3
3
24
Куликов
67
Бегунов
29
Амиан
29
Амиан
67
Бегунов
19
Подстрелов
17
Бахар
17
Бахар
19
Подстрелов
20
Сачивко
11
Жердев
11
Жердев
20
Сачивко
Остались в запасе
Нафтан
Динамо Мн
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
20
Anton Susha
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
1
Ivan Frolov
ВР
80
Игорь Школик
ЦП
25
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
20
Anton Susha
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Ivan Frolov
ВР
80
Игорь Школик
ЦП
25
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Нафтан - Динамо Мн
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Динамо» Минск, 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Динамо» Минск
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».