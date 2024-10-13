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    • «Нафтан» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

    «Нафтан» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

    Нафтан
    13.10.2024, воскресенье, 15:00
    Беларусь. Высшая лига, 18 тур
    1 : 2
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Динамо Мн
    35' А. Сучков
    63' А. Гаврилович
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Нафтан
    13
    Алексей Харитонович
    ВР
    5
    Андрей Лебедев
    ЦЗ
    22
    Kingu Yallet
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    52
    Егор Кресс
    ОП
    7
    Михаил Колядко
    ЦП
    92
    Артем Щадин
    АП
    17
    Антон Сучков
    ЛВ
    11
    Игнат Пранович
    ПВ
    21
    M. Zhitnev (pen.)
    ЦФ
    10
    Роман Папарига
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Динамо Мн
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    66
    Рай
    ЛЗ
    26
    Владислав Калинин
    ЦЗ
    4
    Алексей Гаврилович
    ЦЗ
    67
    Роман Бегунов
    ЦЗ
    20
    Александр Сачивко
    ЦЗ
    24
    Даниил Куликов
    ОП
    88
    Никита Демченко
    АП
    74
    Павел Седько
    ЛВ
    19
    Дмитрий Подстрелов
    ПВ
    9
    Стивен Альфред
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Нафтан
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    88
    Артем Драбатович
    ЦЗ
    33
    Георгий Эрмидис
    ОП
    23
    Ivan Tikhonov
    ЦП
    20
    Anton Susha
    ЦФ
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    31
    Джосфат Лопаго
    ЦФ
    99
    Marat Kalinchenko
    ЦФ
    Динамо Мн
    1
    Ivan Frolov
    ВР
    3
    Joseph Okoro
    ЦП
    29
    Бони Амиан
    ЦП
    17
    Иван Бахар
    ЦП
    80
    Игорь Школик
    ЦП
    25
    Педро Игор
    ЛВ
    11
    Глеб Жердев
    ЛВ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    14
    Раймонд Адеола
    ЦФ
    3-1-1-3-2
    13
    Харитонович
    5
    Лебедев
    22
    4
    Кучинский
    52
    Кресс
    7
    Колядко
    17
    Сучков
    92
    Щадин
    11
    Пранович
    10
    Папарига
    21
    3-3-3-1
    13
    Шимакович
    4
    Гаврилович
    67
    Бегунов
    20
    Сачивко
    26
    Калинин
    24
    Куликов
    66
    Рай
    19
    Подстрелов
    88
    Демченко
    74
    Седько
    9
    Альфред
    17
    Сучков
    88
    Драбатович
    88
    Драбатович
    17
    Сучков
    24
    Куликов
    3
    3
    24
    Куликов
    67
    Бегунов
    29
    Амиан
    29
    Амиан
    67
    Бегунов
    19
    Подстрелов
    17
    Бахар
    17
    Бахар
    19
    Подстрелов
    20
    Сачивко
    11
    Жердев
    11
    Жердев
    20
    Сачивко
    Остались в запасе
    Нафтан
    Динамо Мн
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    33
    Георгий Эрмидис
    ОП
    23
    Ivan Tikhonov
    ЦП
    20
    Anton Susha
    ЦФ
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    31
    Джосфат Лопаго
    ЦФ
    99
    Marat Kalinchenko
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    1
    Ivan Frolov
    ВР
    80
    Игорь Школик
    ЦП
    25
    Педро Игор
    ЛВ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    14
    Раймонд Адеола
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Остались в запасе
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    33
    Георгий Эрмидис
    ОП
    23
    Ivan Tikhonov
    ЦП
    20
    Anton Susha
    ЦФ
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    31
    Джосфат Лопаго
    ЦФ
    99
    Marat Kalinchenko
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Ivan Frolov
    ВР
    80
    Игорь Школик
    ЦП
    25
    Педро Игор
    ЛВ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    14
    Раймонд Адеола
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Статистика матча Нафтан - Динамо Мн
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Динамо» Минск, 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Динамо» Минск

    «Нафтан» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

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    Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Динамо» Минск, Высшая лига, 13 октября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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