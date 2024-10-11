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    • Свежая информация о состоянии прооперированного Мостового

    Свежая информация о состоянии прооперированного Мостового

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своем состоянии.

    • Неделю назад его экстренно госпитализировали и прооперировали.
    • Причина хирургического вмешательства – камни в почках.
    • Мостовой до сих пор находится в больнице.

    «Все вроде получше, но пока еще нахожусь в больнице. Вчерашнее обследование показало, что последний камень вроде бы ушел. Но все равно еще надо два-три дня. Пока болей нет.

    Стажировка в «Спартаке»? Здоровье – самое главное в жизни. Поэтому пока нужно восстановиться. А там, думаю, все будет нормально», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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