Свежая информация о состоянии прооперированного Мостового

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своем состоянии.

Неделю назад его экстренно госпитализировали и прооперировали.

Причина хирургического вмешательства – камни в почках.

Мостовой до сих пор находится в больнице.

«Все вроде получше, но пока еще нахожусь в больнице. Вчерашнее обследование показало, что последний камень вроде бы ушел. Но все равно еще надо два-три дня. Пока болей нет.

Стажировка в «Спартаке»? Здоровье – самое главное в жизни. Поэтому пока нужно восстановиться. А там, думаю, все будет нормально», – сказал Мостовой.