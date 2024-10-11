Свежая информация о состоянии прооперированного Мостового

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своем состоянии.
- Неделю назад его экстренно госпитализировали и прооперировали.
- Причина хирургического вмешательства – камни в почках.
- Мостовой до сих пор находится в больнице.
«Все вроде получше, но пока еще нахожусь в больнице. Вчерашнее обследование показало, что последний камень вроде бы ушел. Но все равно еще надо два-три дня. Пока болей нет.
Стажировка в «Спартаке»? Здоровье – самое главное в жизни. Поэтому пока нужно восстановиться. А там, думаю, все будет нормально», – сказал Мостовой.