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    • Прогноз на точный счет матча Испания – Дания, Лига наций, 12 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Испания – Дания, Лига наций, 12 октября 2024 года

    12 октября 2024 года на стадионе «Нуэва Кондомина» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Испании и Дании. Обе команды показывают хорошую форму и готовы бороться за важные очки в турнире.

    Испания

    Испания уверенно играет в последних матчах, не проигрывая на протяжении 12 игр подряд. Последний матч против Швейцарии завершился победой со счетом 4:1. В последних пяти играх Испания забила 10 голов и пропустила 4. Испанцы демонстрируют отличную атаку, забивая в среднем 2 гола за матч, и обладают достаточной мощью для создания проблем любой обороне. Однако Испания пропускала в пяти из семи последних матчей, что может стать уязвимостью в предстоящей встрече.

    Последние матчи Испании:

    • Швейцария 1:4 Испания

    • Сербия 0:0 Испания

    • Испания 2:1 Англия

    • Испания 2:1 Франция

    • Испания 2:1 Германия

    Дания

    Дания также показывает неплохие результаты, выиграв три последних матча в рамках Лиги наций. Последняя игра против Сербии завершилась победой со счетом 2:0. В последних пяти матчах Дания забила 5 голов и пропустила 3. Датская оборона заслуживает особого внимания, так как команда не пропускала в трех последних матчах. Однако в атаке Дания действует менее уверенно, забивая в среднем по одному голу за игру.

    Последние матчи Дании:

    • Дания 2:0 Сербия

    • Дания 2:0 Швейцария

    • Германия 2:0 Дания

    • Дания 0:0 Сербия

    • Дания 1:1 Англия

    Личные встречи

    В последних четырех личных встречах Испания неизменно побеждала Данию. Испанцы забивают в семи последних матчах против Дании, что свидетельствует о том, что их атака регулярно находит слабости в обороне соперника.

    • Товарищеский матч (20.08.2008): Дания 0:3 Испания

    • Квалификация ЧЕ (13.10.2007): Дания 1:3 Испания

    • Квалификация ЧЕ (25.03.2007): Испания 2:1 Дания

    • Товарищеский матч (31.03.2004): Испания 2:0 Дания

    Статистика

    Испания: Забивает в среднем: 2.00 гола за матч Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч Последние 5 матчей: 4 победы, 1 ничья, 0 поражений

    Дания: Забивает в среднем: 1.00 гола за матч Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

    Прогноз на матч Испания – Дания

    Обе команды находятся в хорошей форме, но Испания выглядит более убедительно в атаке и имеет психологическое преимущество благодаря успешной истории личных встреч с Данией. Дания будет стараться укрепить оборону, однако атака Испании слишком мощная и, скорее всего, найдет способ пробить защиту соперника. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, но Испания одержит верх.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Испании – коэффициент 1.75

    • Обе команды забьют – коэффициент 2.00

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Испании за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет: 2:1.

    Рекомендация: 2:1 за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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