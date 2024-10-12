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    • Испания – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

    Испания – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

    Испания
    12.10.2024, суббота, 21:45
    Лига наций, группа A4, 3 тур
    1 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Дания
    79' М. Субименди
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Испания
    1
    Давид Рая
    ВР
    3
    Алехандро Гримальдо
    ЛЗ
    14
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    2
    Педро Порро
    ПЗ
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    20
    Педри
    ЦП
    18
    Мартин Субименди
    ЦП
    21
    Микель Оярсабаль
    ЛВ
    10
    Ламин Ямаль
    ПВ
    7
    Альваро Мората
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Дания
    1
    Каспер Шмейхель
    ВР
    17
    Виктор Кристиансен
    ЛЗ
    4
    Виктор Нельссон
    ЦЗ
    3
    Янник Вестергор
    ЦЗ
    18
    Александер Бах
    ПЗ
    13
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    21
    Мортен Юльманн
    ОП
    7
    Альберт Гренбек
    ЦП
    23
    Пьер-Эмиль Хейбьерг
    (К) ЦП
    10
    Кристиан Эриксен
    АП
    12
    Каспер Дольберг
    ЦФ
    Главный тренер
    Каспер Хьюлманд
    Испания
    23
    Роберт Санчес
    ВР
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    17
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    19
    Серхио Гомес
    ЛЗ
    12
    Оскар Мингеса
    ЦЗ
    4
    Пау Торрес
    ЦЗ
    15
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    6
    Микель Мерино
    ЦП
    22
    Алеш Гарсия
    ЦП
    11
    Брайан Сарагоса
    АП
    16
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    9
    Хоселу
    ЦФ
    Дания
    22
    Фредерик Реннов
    ВР
    16
    Мадс Хермансен
    ВР
    15
    Патрик Доргу
    ЛЗ
    2
    Асгер Серенсен
    ЦЗ
    5
    Йоаким Меле
    ПЗ
    14
    Мадс Бидструп
    ЦП
    6
    Йенс Стаге
    ЦП
    8
    Густав Исаксен
    ПП
    11
    Андреас Сков Ольсен
    ПВ
    20
    Юссуф Поульсен
    ЦФ
    19
    Йонас Винд
    ЦФ
    9
    Расмус Хойлунд
    ЦФ
    4-3-2-1
    1
    Рая
    3
    Гримальдо
    14
    Ляпорт
    5
    Вивиан
    2
    Порро
    8
    Руис
    20
    Педри
    18
    Субименди
    21
    Оярсабаль
    10
    Ямаль
    7
    Мората
    3-3-2-1-1
    1
    Шмейхель
    18
    Бах
    4
    Нельссон
    3
    Вестергор
    13
    Кристенсен
    21
    Юльманн
    17
    Кристиансен
    7
    Гренбек
    23
    Хейбьерг
    10
    Эриксен
    12
    Дольберг
    10
    Ямаль
    19
    Гомес
    19
    Гомес
    10
    Ямаль
    20
    Педри
    6
    Мерино
    6
    Мерино
    20
    Педри
    21
    Оярсабаль
    16
    Баэна
    16
    Баэна
    21
    Оярсабаль
    7
    Мората
    9
    Хоселу
    9
    Хоселу
    7
    Мората
    10
    Эриксен
    8
    Исаксен
    8
    Исаксен
    10
    Эриксен
    12
    Дольберг
    20
    Поульсен
    20
    Поульсен
    12
    Дольберг
    7
    Гренбек
    9
    Хойлунд
    9
    Хойлунд
    7
    Гренбек
    Остались в запасе
    Испания
    Дания
    23
    Роберт Санчес
    ВР
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    17
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    12
    Оскар Мингеса
    ЦЗ
    4
    Пау Торрес
    ЦЗ
    15
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    22
    Алеш Гарсия
    ЦП
    11
    Брайан Сарагоса
    АП
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    22
    Фредерик Реннов
    ВР
    16
    Мадс Хермансен
    ВР
    15
    Патрик Доргу
    ЛЗ
    2
    Асгер Серенсен
    ЦЗ
    5
    Йоаким Меле
    ПЗ
    14
    Мадс Бидструп
    ЦП
    6
    Йенс Стаге
    ЦП
    11
    Андреас Сков Ольсен
    ПВ
    19
    Йонас Винд
    ЦФ
    Главный тренер
    Каспер Хьюлманд
    Остались в запасе
    23
    Роберт Санчес
    ВР
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    17
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    12
    Оскар Мингеса
    ЦЗ
    4
    Пау Торрес
    ЦЗ
    15
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    22
    Алеш Гарсия
    ЦП
    11
    Брайан Сарагоса
    АП
    Остались в запасе
    22
    Фредерик Реннов
    ВР
    16
    Мадс Хермансен
    ВР
    15
    Патрик Доргу
    ЛЗ
    2
    Асгер Серенсен
    ЦЗ
    5
    Йоаким Меле
    ПЗ
    14
    Мадс Бидструп
    ЦП
    6
    Йенс Стаге
    ЦП
    11
    Андреас Сков Ольсен
    ПВ
    19
    Йонас Винд
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Главный тренер
    Каспер Хьюлманд
    Статистика матча Испания - Дания
    1
    4
    Всего ударов по воротам
    25
    3
    Удары в створ
    6
    1
    Владение мячом %
    61
    39
    Желтые карточки
    1
    4
    Угловые удары
    4
    4
    Нарушения
    9
    17
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    633
    402
    Сейвы
    1
    5
    Точность передач %
    90
    81
    Удары мимо ворот
    13
    0
    Блокированные удары
    6
    2
    Удары из пределов штрафной
    13
    1
    Удары из-за пределов штрафной
    12
    2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Дания, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Дания

    Испания – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.10.2024 20:35
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