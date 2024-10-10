Григорян оценил решение Головина продлить контракт с «Монако»

Российский тренер Александр Григорян порассуждал о перспективах капитана «Монако» Александра Головина.

Полузащитник продлил контракт с клубом до 2029 года.

Он выступает за «Монако» с лета 2018-го.

Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.

«Каков уровень притязаний Головина? Вот это ощущение: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»… Когда оно приходит к игроку? Когда он рвет в клочья в клубе, когда он чувствует, что на голову выше всех. Когда он чувствует, что это уже не его уровень.

Чувствует ли себя так Головин в «Монако»? Очень важно оценить себя правильно. И это не значит предать свои мечты. Иногда стоять на земле – это и есть мужество. Много дураков, которые ищут повышения.

Чем он так хорош, чтобы играть в «Ливерпуле» или «Манчестер Сити»? Вот это и есть принципиальная разница», – сказал Григорян.