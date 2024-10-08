Клубы РПЛ впервые в сезоне не стали обращаться в ЭСК РФС по итогам тура

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не получила обращений от клубов по итогам 11‑го тура РПЛ.
«В ЭСК обращений от клубов за прошедший тур не было», – сказали «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.
- Клубы впервые в сезоне не стали обращаться в ЭСК РФС по итогам тура.
- Комиссия, в случае обращения, сообщает о том, было ли правильным или нет решение судей в том или ином эпизоде.
- В чемпионате России лидирует «Краснодар», набрав 27 очков. Второе место занимает «Локомотив» с таким же количеством очков, уступая по дополнительным показателям. Замыкает тройку лучших «Зенит» с 26 очками.