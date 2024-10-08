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    • Клубы РПЛ впервые в сезоне не стали обращаться в ЭСК РФС по итогам тура

    Клубы РПЛ впервые в сезоне не стали обращаться в ЭСК РФС по итогам тура

    Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не получила обращений от клубов по итогам 11‑го тура РПЛ.

    «В ЭСК обращений от клубов за прошедший тур не было», – сказали «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

    • Клубы впервые в сезоне не стали обращаться в ЭСК РФС по итогам тура.
    • Комиссия, в случае обращения, сообщает о том, было ли правильным или нет решение судей в том или ином эпизоде.
    • В чемпионате России лидирует «Краснодар», набрав 27 очков. Второе место занимает «Локомотив» с таким же количеством очков, уступая по дополнительным показателям. Замыкает тройку лучших «Зенит» с 26 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (7)
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    Semenycch
    1728387187
    Как, даже Оренбург не возмущался пенальти в собственные ворота?
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    Riot Zero
    1728387732
    Толку от этих обращений 0, по этому и не стали обращаться.
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    VVM1964
    1728388351
    Поняли бесперспективность обращения в эту прозенитовскую шайку-лейку !!! И это очередное подтверждение того, что Зенит - позор российского футбола !!! )))
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    NewLife
    1728389595
    Упразднить ЭСК за ненадобностью, а сэкономленные деньги направить в детский футбол. !!
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