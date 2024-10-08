Клубы РПЛ впервые в сезоне не стали обращаться в ЭСК РФС по итогам тура

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не получила обращений от клубов по итогам 11‑го тура РПЛ.

«В ЭСК обращений от клубов за прошедший тур не было», – сказали «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.