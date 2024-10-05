6 октября 2024 года на стадионе «Спартак» состоится матч 24-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Днепр» Могилев примет «Нафтан». Это будет встреча двух аутсайдеров чемпионата, которые ведут борьбу за выживание. Оба клуба стараются улучшить свою позицию в турнирной таблице, и матч обещает быть напряженным.

«Днепр» Могилев

«Днепр» Могилев занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками после 23 туров. Команда пропускает в 16 матчах подряд, что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне. Однако стоит отметить, что в последних пяти матчах «Днепр» стал более результативным: забито 11 голов, что на уровне лидеров чемпионата. Юрий Клочков – главный бомбардир команды с 8 мячами в сезоне. В предыдущей игре «Днепр» сыграл вничью с «Минском» (2:2), демонстрируя боевой дух, но допуская ошибки в защите.

Последние матчи «Днепра» Могилев:

«Минск» 2:2 «Днепр» Могилев

«Днепр» Могилев 2:1 «Сморгонь»

«Динамо» Минск 2:0 «Днепр» Могилев

«Арсенал» Дзержинск 2:6 «Днепр» Могилев

«Днепр» Могилев 1:1 «БАТЭ»

«Нафтан»

«Нафтан» находится на 14-м месте с 18 очками после 22 туров. Команда не выигрывает в 8 матчах подряд и демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в обороне. В последнем матче против «Торпедо-БелАЗ» (1:1) «Нафтан» вновь не смог удержать минимальное преимущество. За последние пять игр команда пропустила 11 голов, что делает их одним из самых уязвимых коллективов лиги. Роман Папарига – ключевой игрок атаки, забивший 8 мячей в сезоне. Чтобы рассчитывать на успех в предстоящей игре, команде необходимо улучшить свою игру в защите.

Последние матчи «Нафтана»:

Личные встречи

В последних личных встречах небольшое преимущество за «Днепром» Могилев. В этом сезоне «Нафтан» уже обыграл «Днепр» со счетом 2:1 в первом круге, но предыдущие матчи показывают, что «Днепр» уверенно действует на своем поле. В предыдущих 10 встречах между командами «Днепр» Могилев одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью и лишь раз уступил. Этот фактор может стать важным при выборе тактики на матч.

Статистика

«Днепр» Могилев Забивает в среднем: 2.20 гола за матч Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч Забито в последних 5 матчах: 11 голов Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

«Нафтан» Забивает в среднем: 1.00 гола за матч Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч Забито в последних 5 матчах: 5 голов Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов 0 побед, 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах



Прогноз на матч «Днепр» Могилев – «Нафтан»

Ожидается напряженная игра между командами, где обе стороны будут стараться использовать слабые места соперника. «Днепр» Могилев выглядит предпочтительнее благодаря своей атакующей активности, но их проблемы в обороне могут создать шанс для «Нафтана». Тем не менее, учитывая текущую форму «Нафтана» и их неудачные результаты, «Днепр» имеет больше шансов на победу в этой встрече. Ожидается обилие голов, так как обе команды склонны к ошибкам в защите.

Рекомендации для ставок:

Победа «Днепра» Могилев – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Днепра» Могилев за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих показателей и проблем обеих команд в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Днепра» Могилев за коэффициент 7.00.