Днепр
06.10.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
0 : 3
Матч завершен
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Нафтан
24' M. Zhitnev (pen.)
76' И. Пранович
88' Р. Папарига
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
5
Donald Dongo
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
7
Юрий Клочков
АП
69
Красимир Капов
ПВ
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
22
Kingu Yallet
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
21
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Днепр
30
Timur Filipenko
ВР
77
Guilherme Brito
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
10
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
33
Muzaffar Gurbanov
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Антон Сучков
ЛВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
20
Anton Susha
ЦФ
3-1-3-3
54
Генералов
23
Дунаев
22
Болтрушевич
88
Юркевич
21
Вершинин
55
Краснов
90
5
8
Виговский
7
Клочков
69
Капов
3-3-1-1-2
13
Харитонович
88
Драбатович
22
4
Кучинский
5
Лебедев
52
Кресс
79
Бадоев
7
Колядко
11
Пранович
10
Папарига
21
8
Виговский
77
77
8
Виговский
90
11
11
90
22
92
Щадин
92
Щадин
22
88
Драбатович
17
Сучков
17
Сучков
88
Драбатович
Остались в запасе
Днепр
Нафтан
30
Timur Filipenko
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
10
Александр Александрович
АП
33
Muzaffar Gurbanov
ЦФ
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
20
Anton Susha
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
30
Timur Filipenko
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
10
Александр Александрович
АП
33
Muzaffar Gurbanov
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
20
Anton Susha
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Днепр - Нафтан
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Нафтана», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».