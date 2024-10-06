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    • «Днепр» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

    «Днепр» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

    Днепр
    06.10.2024, воскресенье, 17:00
    Беларусь. Высшая лига, 24 тур
    0 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Нафтан
    24' M. Zhitnev (pen.)
    76' И. Пранович
    88' Р. Папарига
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Днепр
    54
    Егор Генералов
    ВР
    23
    Алексей Дунаев
    ЦЗ
    22
    Илья Болтрушевич
    ЦЗ
    88
    Фёдор Юркевич
    ЦЗ
    21
    Глеб Вершинин
    ОП
    55
    Никита Краснов
    ЦП
    90
    Gabriel Feliciano
    ЦП
    5
    Donald Dongo
    ЦП
    8
    Даниил Виговский
    АП
    7
    Юрий Клочков
    АП
    69
    Красимир Капов
    ПВ
    Нафтан
    13
    Алексей Харитонович
    ВР
    5
    Андрей Лебедев
    ЦЗ
    79
    Хетаг Бадоев
    ЦЗ
    88
    Артем Драбатович
    ЦЗ
    22
    Kingu Yallet
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    52
    Егор Кресс
    ОП
    7
    Михаил Колядко
    ЦП
    11
    Игнат Пранович
    ПВ
    21
    M. Zhitnev (pen.)
    ЦФ
    10
    Роман Папарига
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Днепр
    30
    Timur Filipenko
    ВР
    77
    Guilherme Brito
    ЦП
    20
    Павел Бордуков
    ЦП
    10
    Александр Александрович
    АП
    11
    Nikolay Sobolev
    ЦФ
    33
    Muzaffar Gurbanov
    ЦФ
    Нафтан
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    6
    Kirill Kovsh
    ЦЗ
    33
    Георгий Эрмидис
    ОП
    23
    Ivan Tikhonov
    ЦП
    92
    Артем Щадин
    АП
    17
    Антон Сучков
    ЛВ
    31
    Джосфат Лопаго
    ЦФ
    20
    Anton Susha
    ЦФ
    3-1-3-3
    54
    Генералов
    23
    Дунаев
    22
    Болтрушевич
    88
    Юркевич
    21
    Вершинин
    55
    Краснов
    90
    5
    8
    Виговский
    7
    Клочков
    69
    Капов
    3-3-1-1-2
    13
    Харитонович
    88
    Драбатович
    22
    4
    Кучинский
    5
    Лебедев
    52
    Кресс
    79
    Бадоев
    7
    Колядко
    11
    Пранович
    10
    Папарига
    21
    8
    Виговский
    77
    77
    8
    Виговский
    90
    11
    11
    90
    22
    92
    Щадин
    92
    Щадин
    22
    88
    Драбатович
    17
    Сучков
    17
    Сучков
    88
    Драбатович
    Остались в запасе
    Днепр
    Нафтан
    30
    Timur Filipenko
    ВР
    20
    Павел Бордуков
    ЦП
    10
    Александр Александрович
    АП
    33
    Muzaffar Gurbanov
    ЦФ
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    6
    Kirill Kovsh
    ЦЗ
    33
    Георгий Эрмидис
    ОП
    23
    Ivan Tikhonov
    ЦП
    31
    Джосфат Лопаго
    ЦФ
    20
    Anton Susha
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Остались в запасе
    30
    Timur Filipenko
    ВР
    20
    Павел Бордуков
    ЦП
    10
    Александр Александрович
    АП
    33
    Muzaffar Gurbanov
    ЦФ
    Остались в запасе
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    6
    Kirill Kovsh
    ЦЗ
    33
    Георгий Эрмидис
    ОП
    23
    Ivan Tikhonov
    ЦП
    31
    Джосфат Лопаго
    ЦФ
    20
    Anton Susha
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Статистика матча Днепр - Нафтан
    2
    1
    Желтые карточки
    2
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Нафтана», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Нафтан»

    «Днепр» – «Нафтан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2024 15:50
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