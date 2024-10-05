6 октября на стадионе «Альянц Ривьера» состоится матч 7-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «ПСЖ». Обе команды демонстрируют разные игровые подходы: «Ницца» известна своей крепкой обороной и способностью создавать напряжение на своем поле, в то время как «ПСЖ» продолжает доминировать в атаке и лидирует в чемпионате.

«Ницца»

«Ницца» занимает 9-е место с 8 очками после 6 туров. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя крупные победы с разгромными поражениями. В недавних матчах против «Сент-Этьена» (8:0) и «Реал Сосьедада» (1:1) «Ницца» продемонстрировала свою атакующую мощь, но также имеются серьезные проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Эванн Гессан, забивший 4 гола в 12 матчах. В домашних матчах «Ницца» традиционно играет сильнее и уверенно действует в атаке, но текущие слабые результаты заставляют команду искать баланс между нападением и защитой.

Последние матчи «Ниццы»:

«ПСЖ»

«ПСЖ» занимает 1-е место с 16 очками после 6 туров. Команда уверенно лидирует в Лиге 1, демонстрируя свою привычную атакующую мощь – 20 голов в 6 матчах. Лучший бомбардир команды – Брэдли Барколя, забивший 6 голов в 11 матчах. В последних играх «ПСЖ» показывает уверенную игру, но команда испытывает проблемы в обороне и часто пропускает, что было заметно в матчах против «Реймса» и «Ренна». Несмотря на это, «ПСЖ» остается фаворитом на победу, даже в гостевых играх.

Последние матчи «ПСЖ»:

Личные встречи

В последних очных встречах «ПСЖ» доминирует над «Ниццей», выиграв 4 из 6 последних матчей. Однако в некоторых играх «Ницца» сумела создать проблемы парижанам, особенно на своем поле. В предыдущем сезоне «Ницца» неожиданно обыграла «ПСЖ» на выезде (3:2), что показало, что команда может адаптироваться и доставлять неприятности гранду французского футбола. На этот раз «Ницца» постарается использовать домашние трибуны, чтобы снова навязать борьбу фавориту.

История личных встреч:

Лига 1, 15.05.2024: «Ницца» 1:2 «ПСЖ»

Кубок, 13.03.2024: «ПСЖ» 3:1 «Ницца»

Лига 1, 15.09.2023: «ПСЖ» 2:3 «Ницца»

Лига 1, 08.04.2023: «Ницца» 0:2 «ПСЖ»

Лига 1, 01.10.2022: «ПСЖ» 2:1 «Ницца»

Статистика

«Ницца»

Средняя результативность: 1.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

5 домашних матчей без поражений

«ПСЖ»

Средняя результативность: 1.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

8 матчей без поражений

Прогноз на матч «Ницца» – «ПСЖ»

Матч обещает быть напряженным, так как обе команды находятся в хорошей форме и имеют свои сильные стороны. «ПСЖ» традиционно силен в атаке и способен забивать в любой ситуации, но команда также имеет проблемы в обороне, что дает «Ницце» шанс забить на контратаках. Ожидается, что «ПСЖ» начнет активно с первых минут, пытаясь решить исход встречи как можно раньше, но хозяева будут упорно сопротивляться.

Наиболее вероятный исход – победа «ПСЖ», но с возможным голом от «Ниццы». Ожидается результативный матч с обменом голами.

Рекомендации для ставок:

Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.65

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный сценарий – победа «ПСЖ» с минимальным преимуществом, учитывая текущие проблемы обеих команд в обороне. «Ницца» постарается воспользоваться шансами и забьет один гол, но «ПСЖ» сможет переломить ход встречи за счет более высокого класса исполнителей.

Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.00.