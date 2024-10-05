Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «ПСЖ», Лига 1, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «ПСЖ», Лига 1, 6 октября 2024 года

    6 октября на стадионе «Альянц Ривьера» состоится матч 7-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «ПСЖ». Обе команды демонстрируют разные игровые подходы: «Ницца» известна своей крепкой обороной и способностью создавать напряжение на своем поле, в то время как «ПСЖ» продолжает доминировать в атаке и лидирует в чемпионате.

    «Ницца»

    «Ницца» занимает 9-е место с 8 очками после 6 туров. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя крупные победы с разгромными поражениями. В недавних матчах против «Сент-Этьена» (8:0) и «Реал Сосьедада» (1:1) «Ницца» продемонстрировала свою атакующую мощь, но также имеются серьезные проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Эванн Гессан, забивший 4 гола в 12 матчах. В домашних матчах «Ницца» традиционно играет сильнее и уверенно действует в атаке, но текущие слабые результаты заставляют команду искать баланс между нападением и защитой.

    Последние матчи «Ниццы»:

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» занимает 1-е место с 16 очками после 6 туров. Команда уверенно лидирует в Лиге 1, демонстрируя свою привычную атакующую мощь – 20 голов в 6 матчах. Лучший бомбардир команды – Брэдли Барколя, забивший 6 голов в 11 матчах. В последних играх «ПСЖ» показывает уверенную игру, но команда испытывает проблемы в обороне и часто пропускает, что было заметно в матчах против «Реймса» и «Ренна». Несмотря на это, «ПСЖ» остается фаворитом на победу, даже в гостевых играх.

    Последние матчи «ПСЖ»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «ПСЖ» доминирует над «Ниццей», выиграв 4 из 6 последних матчей. Однако в некоторых играх «Ницца» сумела создать проблемы парижанам, особенно на своем поле. В предыдущем сезоне «Ницца» неожиданно обыграла «ПСЖ» на выезде (3:2), что показало, что команда может адаптироваться и доставлять неприятности гранду французского футбола. На этот раз «Ницца» постарается использовать домашние трибуны, чтобы снова навязать борьбу фавориту.

    История личных встреч:

    • Лига 1, 15.05.2024: «Ницца» 1:2 «ПСЖ»
    • Кубок, 13.03.2024: «ПСЖ» 3:1 «Ницца»
    • Лига 1, 15.09.2023: «ПСЖ» 2:3 «Ницца»
    • Лига 1, 08.04.2023: «Ницца» 0:2 «ПСЖ»
    • Лига 1, 01.10.2022: «ПСЖ» 2:1 «Ницца»

    Статистика

    «Ницца»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 5 домашних матчей без поражений

    «ПСЖ»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 8 матчей без поражений

    Прогноз на матч «Ницца» – «ПСЖ»

    Матч обещает быть напряженным, так как обе команды находятся в хорошей форме и имеют свои сильные стороны. «ПСЖ» традиционно силен в атаке и способен забивать в любой ситуации, но команда также имеет проблемы в обороне, что дает «Ницце» шанс забить на контратаках. Ожидается, что «ПСЖ» начнет активно с первых минут, пытаясь решить исход встречи как можно раньше, но хозяева будут упорно сопротивляться.

    Наиболее вероятный исход – победа «ПСЖ», но с возможным голом от «Ниццы». Ожидается результативный матч с обменом голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.65
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный сценарий – победа «ПСЖ» с минимальным преимуществом, учитывая текущие проблемы обеих команд в обороне. «Ницца» постарается воспользоваться шансами и забьет один гол, но «ПСЖ» сможет переломить ход встречи за счет более высокого класса исполнителей.

    Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2024 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+