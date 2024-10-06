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  • «Ницца» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 20:35
Ницца
06.10.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
39' А. Абди
52' Н. Мендеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
12
Victor Orakpo
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
17
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
3-2-2-1-2
1
Булка
55
Ндайшими
15
Бомбито
4
Данте
2
Абди
92
Клосс
22
Н'Домбеле
6
Будауи
27
Бога
29
Гессан
50
Чо
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
8
Руис
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
9
Муани
55
Ндайшими
33
Менди
33
Менди
55
Ндайшими
22
Н'Домбеле
13
Росарио
13
Росарио
22
Н'Домбеле
50
Чо
10
Диоп
10
Диоп
50
Чо
29
Гессан
26
Буанани
26
Буанани
29
Гессан
27
Бога
14
Мукоко
14
Мукоко
27
Бога
33
Заир-Эмери
17
Витинья
17
Витинья
33
Заир-Эмери
9
Муани
7
Кан Ин
7
Кан Ин
9
Муани
8
Руис
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Руис
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ницца - ПСЖ
1
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
15
Нарушения
7
9
Офсайды
2
1
Количество передач
281
704
Сейвы
7
2
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.49
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «ПСЖ», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«ПСЖ»

«Ницца» – «ПСЖ» смотреть онлайн 6 октября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Ницца
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