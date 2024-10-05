6 октября на стадионе «Артемио Франки» пройдет матч 7-го тура итальянской Серии А между «Фиорентиной» и «Миланом». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и в этой встрече многое будет зависеть от эффективности атаки и надежности обороны каждой из сторон.
«Фиорентина»
«Фиорентина» занимает 12-е место в чемпионате с 7 очками после 6 туров. Команда набирает форму, но ей пока не удается стабилизировать результаты. В последнем туре подопечные Винченцо Итальяно сыграли вничью с «Эмполи» (0:0), несмотря на доминирование в матче. Лучший бомбардир команды – Мойзе Кин, который забил 3 гола в 7 играх, но в целом атакующая линия «фиалок» еще не раскрыла свой потенциал. Оборона «Фиорентины» также не является эталоном надежности – команда пропустила 6 голов в последних 5 матчах, что говорит о неуверенности в оборонительных действиях.
Последние матчи «Фиорентины»:
- «Нью Сэйнтс» 0:2 «Фиорентина» (Лига Конференций)
- «Эмполи» 0:0 «Фиорентина»
- «Фиорентина» 2:1 «Лацио»
- «Аталанта» 3:2 «Фиорентина»
- «Фиорентина» 2:2 «Монца»
«Милан»
«Милан» занимает 3-е место в чемпионате с 11 очками после 6 туров и борется за лидерство. В последних матчах команда Стефано Пиоли показывает хорошую форму: в Серии А «россонери» одержали три победы подряд и уверенно действуют в атаке. Лучший бомбардир – Кристиан Пулишич, на счету которого 5 голов в 8 матчах. Оборона, однако, имеет некоторые слабые места, особенно против быстрых контратак, что было продемонстрировано в матчах Лиги чемпионов. Тем не менее, в чемпионате команда стабильно контролирует игру и реализует свои моменты.
Последние матчи «Милана»:
- «Байер» 1:0 «Милан» (Лига чемпионов)
- «Милан» 3:0 «Лечче»
- «Интер» 1:2 «Милан»
- «Милан» 1:3 «Ливерпуль» (Лига чемпионов)
- «Милан» 4:0 «Венеция»
Личные встречи
«Милан» доминирует в личных встречах с «Фиорентиной», выиграв 5 из последних 7 матчей. В сезоне 2023/24 «Милан» дважды обыграл «Фиорентину» (2:1 дома и 1:0 на выезде). Однако в этих встречах «фиалки» демонстрировали упорное сопротивление, что указывает на их умение адаптироваться и навязывать свою игру. На домашнем стадионе «Фиорентина» постарается использовать преимущества и высокий прессинг, чтобы ограничить возможности «Милана» в атаке.
История личных встреч:
- Серия А, 30.03.2024: «Фиорентина» 1:2 «Милан»
- Серия А, 25.11.2023: «Милан» 1:0 «Фиорентина»
- Серия А, 04.03.2023: «Фиорентина» 2:1 «Милан»
- Серия А, 13.11.2022: «Милан» 2:1 «Фиорентина»
- Серия А, 01.05.2022: «Милан» 1:0 «Фиорентина»
Статистика
«Фиорентина»
- Средняя результативность: 1.60 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 3 матча без поражений
«Милан»
- Средняя результативность: 2.00 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы подряд в Серии А
Прогноз на матч «Фиорентина» – «Милан»
Ожидается открытый матч с обилием атак и голевых моментов. Обе команды склонны к агрессивной игре в атаке и имеют проблемы в обороне, что повышает шансы на результативную встречу. «Фиорентина» постарается использовать домашний стадион и начнет с высокого прессинга, в то время как «Милан» сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Вероятно, «россонери» смогут воспользоваться ошибками хозяев и реализовать свои моменты.
Наиболее вероятный исход – победа «Милана» с минимальным перевесом. Однако не исключено, что обе команды смогут отличиться.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Милана» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный сценарий – победа «Милана» с разницей в один мяч, так как «Фиорентина» будет сопротивляться до последнего и постарается использовать редкие шансы в атаке.
Рекомендация: 1:2 за коэффициент 7.50.