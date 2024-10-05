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    • Прогноз на точный счет матча «Фиорентина» – «Милан», Серия А, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фиорентина» – «Милан», Серия А, 6 октября 2024 года

    6 октября на стадионе «Артемио Франки» пройдет матч 7-го тура итальянской Серии А между «Фиорентиной» и «Миланом». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и в этой встрече многое будет зависеть от эффективности атаки и надежности обороны каждой из сторон.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» занимает 12-е место в чемпионате с 7 очками после 6 туров. Команда набирает форму, но ей пока не удается стабилизировать результаты. В последнем туре подопечные Винченцо Итальяно сыграли вничью с «Эмполи» (0:0), несмотря на доминирование в матче. Лучший бомбардир команды – Мойзе Кин, который забил 3 гола в 7 играх, но в целом атакующая линия «фиалок» еще не раскрыла свой потенциал. Оборона «Фиорентины» также не является эталоном надежности – команда пропустила 6 голов в последних 5 матчах, что говорит о неуверенности в оборонительных действиях.

    Последние матчи «Фиорентины»:

    «Милан»

    «Милан» занимает 3-е место в чемпионате с 11 очками после 6 туров и борется за лидерство. В последних матчах команда Стефано Пиоли показывает хорошую форму: в Серии А «россонери» одержали три победы подряд и уверенно действуют в атаке. Лучший бомбардир – Кристиан Пулишич, на счету которого 5 голов в 8 матчах. Оборона, однако, имеет некоторые слабые места, особенно против быстрых контратак, что было продемонстрировано в матчах Лиги чемпионов. Тем не менее, в чемпионате команда стабильно контролирует игру и реализует свои моменты.

    Последние матчи «Милана»:

    Личные встречи

    «Милан» доминирует в личных встречах с «Фиорентиной», выиграв 5 из последних 7 матчей. В сезоне 2023/24 «Милан» дважды обыграл «Фиорентину» (2:1 дома и 1:0 на выезде). Однако в этих встречах «фиалки» демонстрировали упорное сопротивление, что указывает на их умение адаптироваться и навязывать свою игру. На домашнем стадионе «Фиорентина» постарается использовать преимущества и высокий прессинг, чтобы ограничить возможности «Милана» в атаке.

    История личных встреч:

    • Серия А, 30.03.2024: «Фиорентина» 1:2 «Милан»
    • Серия А, 25.11.2023: «Милан» 1:0 «Фиорентина»
    • Серия А, 04.03.2023: «Фиорентина» 2:1 «Милан»
    • Серия А, 13.11.2022: «Милан» 2:1 «Фиорентина»
    • Серия А, 01.05.2022: «Милан» 1:0 «Фиорентина»

    Статистика

    «Фиорентина»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 матча без поражений

    «Милан»

    • Средняя результативность: 2.00 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы подряд в Серии А

    Прогноз на матч «Фиорентина» – «Милан»

    Ожидается открытый матч с обилием атак и голевых моментов. Обе команды склонны к агрессивной игре в атаке и имеют проблемы в обороне, что повышает шансы на результативную встречу. «Фиорентина» постарается использовать домашний стадион и начнет с высокого прессинга, в то время как «Милан» сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Вероятно, «россонери» смогут воспользоваться ошибками хозяев и реализовать свои моменты.

    Наиболее вероятный исход – победа «Милана» с минимальным перевесом. Однако не исключено, что обе команды смогут отличиться.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Милана» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный сценарий – победа «Милана» с разницей в один мяч, так как «Фиорентина» будет сопротивляться до последнего и постарается использовать редкие шансы в атаке.

    Рекомендация: 1:2 за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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