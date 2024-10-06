06.10.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-3-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
3
Раньери
15
Комуццо
20
Додо
32
Катальди
28
Колпани
8
Бове
29
Адли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
4-2-2-2
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
46
Габбиа
19
Эрнандес
14
Рейндерс
24
Фофана
11
Пулишич
27
Леау
21
Мората
18
Абрахам
11
Гюдмюндссон
3
Бираги
3
Бираги
11
Гюдмюндссон
28
Колпани
33
Кайоде
33
Кайоде
28
Колпани
32
Катальди
7
Ричардсон
7
Ричардсон
32
Катальди
29
Адли
8
Куаме
8
Куаме
29
Адли
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Фиорентина - Милан
2
1
1
4
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
21
Офсайды
4
0
Количество передач
297
439
Сейвы
7
1
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
2.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Милана», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»