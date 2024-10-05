6 октября 2024 года на стадионе «Альянц Стэдиум» «Ювентус» примет «Кальяри» в рамках 7-го тура Серии А. Команды подходят к матчу с разными задачами и результатами в последних играх. «Ювентус» нацелен продолжить свою успешную серию в чемпионате, а «Кальяри» стремится уйти из зоны вылета.
«Ювентус»
«Ювентус» демонстрирует стабильные результаты в этом сезоне, занимая 2-е место после 6 туров. Команда имеет в активе 12 очков и не проигрывает в 14 последних матчах чемпионата. Лучшая черта нынешнего «Ювентуса» – надежная оборона, которая не пропускала в 7 матчах подряд. В нападении ключевую роль играет Душан Влахович, забивший 6 голов в 8 матчах. В последних 5 играх туринцы забили 9 голов, что подтверждает их силу в атаке. Домашние игры для команды Массимилиано Аллегри традиционно проходят успешно, и этот матч не должен стать исключением.
Последние матчи «Ювентуса»:
- «РБ Лейпциг» 2:3 «Ювентус»
- «Дженоа» 0:3 «Ювентус»
- «Ювентус» 0:0 «Наполи»
- «Ювентус» 3:1 «ПСВ»
- «Эмполи» 0:0 «Ювентус»
«Кальяри»
«Кальяри» испытывает сложности с набором очков и находится на 16-м месте, имея 5 очков после 6 туров. Команда страдает от нестабильности в обороне, пропустив 9 мячей в последних 5 играх. Тем не менее, «Кальяри» показал характер в последнем туре, победив «Парму» 3:2. Лидер команды в атаке – Роберто Пикколи, на счету которого 4 гола в 8 матчах. Несмотря на проблемы в защите, «Кальяри» может быть опасен на контратаках, но матч против «Ювентуса» обещает быть серьезным испытанием.
Последние матчи «Кальяри»:
- «Парма» 2:3 «Кальяри»
- «Кальяри» 1:0 «Кремонезе»
- «Кальяри» 0:2 «Эмполи»
- «Кальяри» 0:4 «Наполи»
- «Лечче» 1:0 «Кальяри»
Личные встречи
«Ювентус» традиционно успешно играет против «Кальяри». В 6 последних очных встречах «Старая синьора» одержала 5 побед и лишь однажды сыграла вничью. В прошлом сезоне команды дважды встречались: «Ювентус» выиграл дома 2:1, а на выезде сыграл вничью 2:2. Эти результаты подчеркивают преимущество туринцев в очных встречах, особенно на своем поле.
Последние матчи:
- «Кальяри» 2:2 «Ювентус»
- «Ювентус» 2:1 «Кальяри»
- «Кальяри» 1:2 «Ювентус»
- «Ювентус» 2:0 «Кальяри»
- «Кальяри» 1:3 «Ювентус»
Статистика
«Ювентус»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах
«Кальяри»
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Ювентус» – «Кальяри»
«Ювентус» очевидный фаворит встречи, особенно учитывая текущую форму и результаты команд. У туринцев хорошо поставленная игра в обороне, что усложняет задачу для атакующих игроков «Кальяри». Вероятно, хозяева будут доминировать большую часть матча и постараются завершить игру с комфортным результатом. «Кальяри» может рассчитывать на один гол в контратаке, но общая картина складывается в пользу уверенной победы «Ювентуса».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.40
- Обе команды забьют – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 1.40.
Прогноз на точный счет
С учетом текущих показателей и уровня игры обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Ювентуса» с минимальными шансами для «Кальяри».
Рекомендация: 3:0 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 7.00.