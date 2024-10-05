6 октября 2024 года на стадионе «Альянц Стэдиум» «Ювентус» примет «Кальяри» в рамках 7-го тура Серии А. Команды подходят к матчу с разными задачами и результатами в последних играх. «Ювентус» нацелен продолжить свою успешную серию в чемпионате, а «Кальяри» стремится уйти из зоны вылета.

«Ювентус»

«Ювентус» демонстрирует стабильные результаты в этом сезоне, занимая 2-е место после 6 туров. Команда имеет в активе 12 очков и не проигрывает в 14 последних матчах чемпионата. Лучшая черта нынешнего «Ювентуса» – надежная оборона, которая не пропускала в 7 матчах подряд. В нападении ключевую роль играет Душан Влахович, забивший 6 голов в 8 матчах. В последних 5 играх туринцы забили 9 голов, что подтверждает их силу в атаке. Домашние игры для команды Массимилиано Аллегри традиционно проходят успешно, и этот матч не должен стать исключением.

Последние матчи «Ювентуса»:

«Кальяри»

«Кальяри» испытывает сложности с набором очков и находится на 16-м месте, имея 5 очков после 6 туров. Команда страдает от нестабильности в обороне, пропустив 9 мячей в последних 5 играх. Тем не менее, «Кальяри» показал характер в последнем туре, победив «Парму» 3:2. Лидер команды в атаке – Роберто Пикколи, на счету которого 4 гола в 8 матчах. Несмотря на проблемы в защите, «Кальяри» может быть опасен на контратаках, но матч против «Ювентуса» обещает быть серьезным испытанием.

Последние матчи «Кальяри»:

Личные встречи

«Ювентус» традиционно успешно играет против «Кальяри». В 6 последних очных встречах «Старая синьора» одержала 5 побед и лишь однажды сыграла вничью. В прошлом сезоне команды дважды встречались: «Ювентус» выиграл дома 2:1, а на выезде сыграл вничью 2:2. Эти результаты подчеркивают преимущество туринцев в очных встречах, особенно на своем поле.

Последние матчи:

Статистика

«Ювентус»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

«Кальяри»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ювентус» – «Кальяри»

«Ювентус» очевидный фаворит встречи, особенно учитывая текущую форму и результаты команд. У туринцев хорошо поставленная игра в обороне, что усложняет задачу для атакующих игроков «Кальяри». Вероятно, хозяева будут доминировать большую часть матча и постараются завершить игру с комфортным результатом. «Кальяри» может рассчитывать на один гол в контратаке, но общая картина складывается в пользу уверенной победы «Ювентуса».

Рекомендации для ставок:

Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих показателей и уровня игры обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Ювентуса» с минимальными шансами для «Кальяри».

Рекомендация: 3:0 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 7.00.