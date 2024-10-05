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    • Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Кальяри», Италия. Серия А, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Кальяри», Италия. Серия А, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Альянц Стэдиум» «Ювентус» примет «Кальяри» в рамках 7-го тура Серии А. Команды подходят к матчу с разными задачами и результатами в последних играх. «Ювентус» нацелен продолжить свою успешную серию в чемпионате, а «Кальяри» стремится уйти из зоны вылета.

    «Ювентус»

    «Ювентус» демонстрирует стабильные результаты в этом сезоне, занимая 2-е место после 6 туров. Команда имеет в активе 12 очков и не проигрывает в 14 последних матчах чемпионата. Лучшая черта нынешнего «Ювентуса» – надежная оборона, которая не пропускала в 7 матчах подряд. В нападении ключевую роль играет Душан Влахович, забивший 6 голов в 8 матчах. В последних 5 играх туринцы забили 9 голов, что подтверждает их силу в атаке. Домашние игры для команды Массимилиано Аллегри традиционно проходят успешно, и этот матч не должен стать исключением.

    Последние матчи «Ювентуса»:

    «Кальяри»

    «Кальяри» испытывает сложности с набором очков и находится на 16-м месте, имея 5 очков после 6 туров. Команда страдает от нестабильности в обороне, пропустив 9 мячей в последних 5 играх. Тем не менее, «Кальяри» показал характер в последнем туре, победив «Парму» 3:2. Лидер команды в атаке – Роберто Пикколи, на счету которого 4 гола в 8 матчах. Несмотря на проблемы в защите, «Кальяри» может быть опасен на контратаках, но матч против «Ювентуса» обещает быть серьезным испытанием.

    Последние матчи «Кальяри»:

    Личные встречи

    «Ювентус» традиционно успешно играет против «Кальяри». В 6 последних очных встречах «Старая синьора» одержала 5 побед и лишь однажды сыграла вничью. В прошлом сезоне команды дважды встречались: «Ювентус» выиграл дома 2:1, а на выезде сыграл вничью 2:2. Эти результаты подчеркивают преимущество туринцев в очных встречах, особенно на своем поле.

    Последние матчи:

    • «Кальяри» 2:2 «Ювентус»
    • «Ювентус» 2:1 «Кальяри»
    • «Кальяри» 1:2 «Ювентус»
    • «Ювентус» 2:0 «Кальяри»
    • «Кальяри» 1:3 «Ювентус»

    Статистика

    «Ювентус»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Кальяри»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Кальяри»

    «Ювентус» очевидный фаворит встречи, особенно учитывая текущую форму и результаты команд. У туринцев хорошо поставленная игра в обороне, что усложняет задачу для атакующих игроков «Кальяри». Вероятно, хозяева будут доминировать большую часть матча и постараются завершить игру с комфортным результатом. «Кальяри» может рассчитывать на один гол в контратаке, но общая картина складывается в пользу уверенной победы «Ювентуса».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.40
    • Обе команды забьют – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих показателей и уровня игры обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Ювентуса» с минимальными шансами для «Кальяри».

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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