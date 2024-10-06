06.10.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-3-2-1
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
15
Калюлю
4
Гатти
37
Савона
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
11
Мбангула
7
Консейсау
28
Влахович
3-2-3-1-1
1
Скуффет
26
Мина
5
Луперто
33
Оберт
4
Цаппа
3
Ауджелло
8
Адопо
45
Макумбу
10
Виола
20
Цортеа
91
Пикколи
37
Савона
13
Данило
13
Данило
37
Савона
19
Тюрам
12
Луис
12
Луис
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
22
МакКенни
5
Локателли
8
Коопмейнерс
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
Коопмейнерс
11
Мбангула
10
Йылдыз
10
Йылдыз
11
Мбангула
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
8
Адопо
14
Дейола
14
Дейола
8
Адопо
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
20
Цортеа
7
Мутандва
7
Мутандва
20
Цортеа
3
Ауджелло
11
Лувумбо
11
Лувумбо
3
Ауджелло
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Ювентус - Кальяри
4
1
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
702
236
Сейвы
1
7
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Кальяри», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»