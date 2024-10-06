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  • «Ювентус» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Ювентус» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 12:20
Ювентус
06.10.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
15' Д. Влахович (П)
88' Р. Марин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
(К) ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Бенито Николас Виола
(К) ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
4-3-2-1
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
15
Калюлю
4
Гатти
37
Савона
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
11
Мбангула
7
Консейсау
28
Влахович
3-2-3-1-1
1
Скуффет
26
Мина
5
Луперто
33
Оберт
4
Цаппа
3
Ауджелло
8
Адопо
45
Макумбу
10
Виола
20
Цортеа
91
Пикколи
37
Савона
13
Данило
13
Данило
37
Савона
19
Тюрам
12
Луис
12
Луис
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
22
МакКенни
5
Локателли
8
Коопмейнерс
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
Коопмейнерс
11
Мбангула
10
Йылдыз
10
Йылдыз
11
Мбангула
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
8
Адопо
14
Дейола
14
Дейола
8
Адопо
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
20
Цортеа
7
Мутандва
7
Мутандва
20
Цортеа
3
Ауджелло
11
Лувумбо
11
Лувумбо
3
Ауджелло
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Ювентус - Кальяри
4
1
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
702
236
Сейвы
1
7
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Кальяри», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Кальяри»

«Ювентус» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Ювентус
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