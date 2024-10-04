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    • Прогноз на точный счет матча «Ислочь» – «Сморгонь», Высшая лига Беларуси, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ислочь» – «Сморгонь», Высшая лига Беларуси, 5 октября 2024 года

    5 октября 2024 года на Городском стадионе пройдет матч 24-го тура Высшей лиги Беларуси между «Ислочью» и «Сморгонью». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся набрать очки, чтобы избежать борьбы за выживание.

    «Ислочь»

    «Ислочь» демонстрирует нестабильную игру в текущем сезоне, что отразилось на их 11-м месте в турнирной таблице. Команда забила всего 4 гола в последних 5 матчах и не выигрывает на своем поле уже 6 матчей подряд. Основные проблемы у команды возникают в атаке, где не хватает созидательных действий и завершения моментов. Тем не менее, «Ислочь» сохраняет шансы на победу в предстоящем матче благодаря более уверенной игре в обороне. Александр Шестюк – главный бомбардир команды, на счету которого 12 голов в 25 матчах, и от него ждут результативности в этом поединке.

    Последние матчи «Ислочи»:

    «Сморгонь»

    «Сморгонь» находится в сложной ситуации, занимая 12-е место и имея в активе 20 очков. Команда проиграла 4 последних матча подряд и демонстрирует явные проблемы в защите, пропустив 11 голов за последние 5 игр. Тем не менее, «Сморгонь» старается атаковать, но этого пока недостаточно для улучшения их положения в турнире. Кирилл Леонович – основной форвард команды, который забил 6 голов в текущем сезоне и является единственным стабильным бомбардиром клуба.

    Последние матчи «Сморгони»:

    Личные встречи

    В последних матчах «Ислочь» имеет преимущество над «Сморгонью». Команда не проигрывает в 5 последних встречах Высшей лиги против этого соперника. В этом сезоне клубы встречались дважды, и оба матча завершились вничью. На данный момент, «Ислочь» выглядит немного увереннее, хотя и показывает не самую яркую игру на домашнем поле.

    Статистика

    «Ислочь»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Сморгонь»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 1 победа и 4 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ислочь» – «Сморгонь»

    Обе команды находятся в сложной ситуации и борются за сохранение прописки в Высшей лиге. «Ислочь» выглядит предпочтительнее за счет более стабильной игры в защите и наличия яркого лидера в атаке. «Сморгонь» будет пытаться навязать борьбу, но их нестабильная игра в обороне и серия поражений говорят о том, что шансы на успех минимальны. Ожидается упорная борьба с минимальным количеством забитых мячей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ислочи» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Ислочи» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая низкую результативность обеих команд и их проблемы в атаке, наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев с небольшим количеством забитых мячей.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Ислочи» за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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