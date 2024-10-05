Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ислочь» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Ислочь» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 12:50
Ислочь
05.10.2024, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Сморгонь
33' А. Бутько 38' Г. Ровдо 48' Е. Юдчиц
55' К. Леонович (П) 85' К. Леонович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Климович
33
Ибрахим
5
Ковель
20
Веретило
99
Юдчиц
22
Булмага
11
Кобеев
21
Галята
6
Гоманов
7
Ровдо
70
Бутько
3-2-2-2-1
1
Новичков
22
Глотько
25
Туре
3
Интсоен
30
Лихтин
66
Камара
2
Бамба
7
Левковец
9
Леонович
17
Дуксо
23
Горбач
7
Ровдо
21
Журавлев
21
Журавлев
7
Ровдо
70
Бутько
9
Шестюк
9
Шестюк
70
Бутько
Шестюк
15
Медведев
15
Медведев
Шестюк
17
Дуксо
72
Аскаров
72
Аскаров
17
Дуксо
2
Бамба
44
Луцевич
44
Луцевич
2
Бамба
25
Туре
27
Тишко
27
Тишко
25
Туре
7
Левковец
5
Селезнев
5
Селезнев
7
Левковец
Остались в запасе
Ислочь
Сморгонь
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
19
Максим Азарко
ВР
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Ислочь - Сморгонь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Сморгони», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь»«Сморгонь»

«Ислочь» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Ислочь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+