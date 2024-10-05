Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Сморгони», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Сморгонь»