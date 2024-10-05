05.10.2024, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
4-2-1-2-1
1
Климович
33
Ибрахим
5
Ковель
20
Веретило
99
Юдчиц
22
Булмага
11
Кобеев
21
Галята
6
Гоманов
7
Ровдо
70
Бутько
3-2-2-2-1
1
Новичков
22
Глотько
25
Туре
3
Интсоен
30
Лихтин
66
Камара
2
Бамба
7
Левковец
9
Леонович
17
Дуксо
23
Горбач
7
Ровдо
21
Журавлев
21
Журавлев
7
Ровдо
70
Бутько
9
Шестюк
9
Шестюк
70
Бутько
Шестюк
15
Медведев
15
Медведев
Шестюк
17
Дуксо
72
Аскаров
72
Аскаров
17
Дуксо
2
Бамба
44
Луцевич
44
Луцевич
2
Бамба
25
Туре
27
Тишко
27
Тишко
25
Туре
7
Левковец
5
Селезнев
5
Селезнев
7
Левковец
Остались в запасе
Ислочь
Сморгонь
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
19
Максим Азарко
ВР
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Ислочь - Сморгонь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Сморгони», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»