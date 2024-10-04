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    • Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Тулуза», Лига 1, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Тулуза», Лига 1, 5 октября 2024 года

    5 октября 2024 года на стадионе «Пьер Моруа» состоится матч седьмого тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Тулузой». Команды занимают противоположные позиции в турнирной таблице, что добавляет интриги предстоящему противостоянию.

    «Лилль»

    «Лилль» проводит текущий сезон достаточно стабильно и занимает 5-е место. В последних матчах они показали уверенную игру, победив «Гавр» со счетом 3:0 и сенсационно обыграв «Реал Мадрид» (1:0) в Лиге чемпионов. Основной ударной силой команды является Джонатан Дэвид, который забил 9 голов в 11 матчах. Однако «Лилль» периодически теряет концентрацию в защите, что приводило к пропущенным мячам в нескольких играх подряд. В домашних матчах команда выступает очень уверенно, не проигрывая в 9 из 11 последних матчей.

    Последние матчи «Лилля»:

    «Тулуза»

    «Тулуза» переживает сложный период, потерпев поражения в 4 из последних 5 матчей. В предыдущей игре команда уступила «Лиону» со счетом 1:2, что стало продолжением их неудачной серии. Основные проблемы «Тулузы» связаны с обороной – они пропустили 8 голов за 5 матчей, что сильно сказывается на итоговых результатах. Однако команда умеет создавать моменты в атаке, что подтверждают 5 забитых мячей за этот же период. Янн Гбоо – ключевой форвард команды, на счету которого 3 гола в текущем сезоне.

    Последние матчи «Тулузы»:

    Личные встречи

    «Лилль» и «Тулуза» регулярно встречаются в Лиге 1, и в этих матчах «Лилль» традиционно выглядит более уверенно, особенно на своем поле. В последней очной встрече, состоявшейся в феврале 2024 года, «Тулуза» одержала победу дома (3:1). Однако «Лилль» обычно успешен против этого соперника, выиграв три из пяти предыдущих матчей. Важную роль в предстоящей встрече сыграет форма команд на данном этапе сезона.

    Статистика

    «Лилль»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 2 поражения и 1 ничья в последних 5 матчах

    «Тулуза»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Лилль» – «Тулуза»

    С учетом текущей формы команд и их выступлений в последних матчах, «Лилль» выглядит фаворитом предстоящей встречи. Домашний фактор и высокая результативность Джонатана Дэвида делают «Лилль» сильным соперником для «Тулузы», которая испытывает проблемы с обороной. Можно ожидать, что хозяева будут доминировать и постараются создать несколько опасных моментов у ворот гостей. «Тулуза» может ответить одним-двумя опасными контратаками, но в целом шансов у них немного.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лилля» – коэффициент 1.75
    • Индивидуальный тотал «Лилля» больше 1.5 – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Лилля» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Лилля» с преимуществом в один-два мяча, учитывая слабую оборону «Тулузы» и высокий атакующий потенциал хозяев.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Лилля» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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