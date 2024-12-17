Неймар назвал клуб, в котором провел лучшие сезоны

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар считает, что провел лучшие сезоны в футболе в «ПСЖ».
«Я страстно люблю футбол. Согласен, что мои годы в «ПСЖ», безусловно, были для меня лучшими. Но мне грустно из-за того, что у меня часто были очень серьезные травмы, которые могли длиться от трех, четырех до шести месяцев.
Меня это очень беспокоило, но с точки зрения футбола это был лучший Неймар за всю карьеру. Так что я рад, что смог показать это французскому футболу, но, с другой стороны, есть и чувство грусти.
Потому что я не проводил полные сезоны, только один из них, когда мы вышли финал Лиги чемпионов в 2020 году. Когда я оглядываюсь назад, это действительно был отличный сезон. Я никогда не забуду эти моменты», – сказал Неймар.
- Бразилец выступал за французский клуб с 2017 по 2023 год, после чего перебрался в Саудовскую Аравию.
- До этого 32-летний Неймар играл в «Сантосе» (с 2009-го по 2013-й) и «Барселоне» (с 2013-го по 2017-й).