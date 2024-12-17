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    Неймар назвал клуб, в котором провел лучшие сезоны

    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар считает, что провел лучшие сезоны в футболе в «ПСЖ».

    «Я страстно люблю футбол. Согласен, что мои годы в «ПСЖ», безусловно, были для меня лучшими. Но мне грустно из-за того, что у меня часто были очень серьезные травмы, которые могли длиться от трех, четырех до шести месяцев.

    Меня это очень беспокоило, но с точки зрения футбола это был лучший Неймар за всю карьеру. Так что я рад, что смог показать это французскому футболу, но, с другой стороны, есть и чувство грусти.

    Потому что я не проводил полные сезоны, только один из них, когда мы вышли финал Лиги чемпионов в 2020 году. Когда я оглядываюсь назад, это действительно был отличный сезон. Я никогда не забуду эти моменты», – сказал Неймар.

    • Бразилец выступал за французский клуб с 2017 по 2023 год, после чего перебрался в Саудовскую Аравию.
    • До этого 32-летний Неймар играл в «Сантосе» (с 2009-го по 2013-й) и «Барселоне» (с 2013-го по 2017-й).

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    Источник: RMC Sport

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    17.12.2024 08:20
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    Комментарии (1)
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    GREY DM
    1734416374
    Обратно что ли захотел? Ну а что, 32 - ещё не приговор в современном футболе, от травм своих вроде оправился, ну а с з/п в ПСЖ проблем особо не возникнет, плюс вряд ли он на какие-то заоблачные суммы претендовать будет.
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