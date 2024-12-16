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    Кафанов заявил о прогрессе Сафонова в «ПСЖ»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прогрессирует.

    – После перехода Сафонова в ПСЖ прошло почти полгода. Адаптационный период уже позади?

    –Да, безусловно.

    – По разговорам чувствуется, что Матвей изменился после переезда? Ощущается ли, что вырос ментально?

    – Это чувствовалось ещe тогда, когда он в сборную приезжал. Матвей Сафонов рассказывал, что понимает разницу между «Краснодаром» и ПСЖ. Она очень большая. Отношение, профессионализм, самоподготовка и дисциплина на другом уровне в ПСЖ.

    – В чeм он стал сильнее?

    – Уровень мастерства стал выше, но при этом Матвей понимает, что работать надо еще больше.

    – Ставите Матвея в пример другим российским вратарям?

    – Да. В разговоре с вратарями даю понять, что любой из них при большой работе и честном отношении к футболу может обратить на себя внимание тренеров больших европейских клубов.

    – С какими трудностями он столкнулся?

    – Новая страна, новый язык, новая команда и другой уровень мастерства футболистов. А еще переход футболиста в клуб другой страны, где иные традиции и обычаи, развивает игрока как личность.

    • «ПСЖ» купил Сафонова летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
    • У Матвея 6 матчей за парижан, 3 пропущенных гола.
    • За сборную России у Сафонова 13 матчей, 5 пропущенных мячей.

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    Источник: Metaratings

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    16.12.2024 19:36
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    Комментарии (1)
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    1734367926
    Деталей повышения мастерства мастерски не раскрыл...Ногами стал работать лучше?Что-то же должно быть визуально заметно?
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