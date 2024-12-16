Кафанов заявил о прогрессе Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прогрессирует.
– После перехода Сафонова в ПСЖ прошло почти полгода. Адаптационный период уже позади?
–Да, безусловно.
– По разговорам чувствуется, что Матвей изменился после переезда? Ощущается ли, что вырос ментально?
– Это чувствовалось ещe тогда, когда он в сборную приезжал. Матвей Сафонов рассказывал, что понимает разницу между «Краснодаром» и ПСЖ. Она очень большая. Отношение, профессионализм, самоподготовка и дисциплина на другом уровне в ПСЖ.
– В чeм он стал сильнее?
– Уровень мастерства стал выше, но при этом Матвей понимает, что работать надо еще больше.
– Ставите Матвея в пример другим российским вратарям?
– Да. В разговоре с вратарями даю понять, что любой из них при большой работе и честном отношении к футболу может обратить на себя внимание тренеров больших европейских клубов.
– С какими трудностями он столкнулся?
– Новая страна, новый язык, новая команда и другой уровень мастерства футболистов. А еще переход футболиста в клуб другой страны, где иные традиции и обычаи, развивает игрока как личность.
- «ПСЖ» купил Сафонова летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- У Матвея 6 матчей за парижан, 3 пропущенных гола.
- За сборную России у Сафонова 13 матчей, 5 пропущенных мячей.