Кафанов заявил о прогрессе Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прогрессирует.

– После перехода Сафонова в ПСЖ прошло почти полгода. Адаптационный период уже позади?

–Да, безусловно.

– По разговорам чувствуется, что Матвей изменился после переезда? Ощущается ли, что вырос ментально?

– Это чувствовалось ещe тогда, когда он в сборную приезжал. Матвей Сафонов рассказывал, что понимает разницу между «Краснодаром» и ПСЖ. Она очень большая. Отношение, профессионализм, самоподготовка и дисциплина на другом уровне в ПСЖ.

– В чeм он стал сильнее?

– Уровень мастерства стал выше, но при этом Матвей понимает, что работать надо еще больше.

– Ставите Матвея в пример другим российским вратарям?

– Да. В разговоре с вратарями даю понять, что любой из них при большой работе и честном отношении к футболу может обратить на себя внимание тренеров больших европейских клубов.

– С какими трудностями он столкнулся?

– Новая страна, новый язык, новая команда и другой уровень мастерства футболистов. А еще переход футболиста в клуб другой страны, где иные традиции и обычаи, развивает игрока как личность.