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    • Заявление фанатов «Зенита» о лучшем игроке России-2024: они обиделись, что голосование выиграл не Глушенков

    Заявление фанатов «Зенита» о лучшем игроке России-2024: они обиделись, что голосование выиграл не Глушенков

    Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам голосования на лучшего игрока России-2024.

    Болельщики недовольны, что звание досталось не Максиму Глушенкову, а Александру Головину из «Монако».

    «Опустим момент, что наличие Манфреда Угальде с его 0+0 в первой части года вообще дискредитирует саму идею премии.

    Александр Головин на первом месте – возможно, творческий коллектив за лигой фермеров особо не следит. Говорят, что в какой-то там символической сборной был. Достижение. Тут в голову лезет факт, что когда-то в этой самой символической сборной чемпионата Франции и Себастьян Пюйгренье был – но это так, мысли вслух.

    Забавнее всего видеть Максима Глушенкова на третьем месте. Причем у журналистов он на втором после Головина – впервые в жизни растратчики казенных букв смогли в здравый смысл. Браво.

    Есть мнение, что с Глушенковым вообще как с символом должны ходить и каждый раз на людях показывать – смотрите, оказывается, российский футболист может быть лучше бразильцев за кучу миллионов. Оказывается, российский футболист может с листа стать лучшим в команде, где до этого рулили бразильцы. Просто играя в футбол.

    Но тренеры и менеджеры выбирают Джона Кордобу – который даже по гол+пас за 2024 год Глушенкову проиграл.

    Такие вот люди рулят нашим футболом», – сказано в заявлении.

    • Головин признан лучшим игроком России 2-й год подряд.
    • Александр в «Монако» с 2018 года.
    • С тех пор у клуба 0 трофеев.

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    17.12.2024 11:52
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1734428092
    Успокойтесь. Пучеглазый-костяная рука еще себя покажет, хотя лично я считаю его заурядным игрочишкой. Кордоба примитивен со своим оттиранием корпусом, хотя на голову сильнее Глушенкова. За Головиным не слежу. На мой скромный вкус лучший игрок Барко, ожививший и усиливший протухший Спартак.
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    Skull_Boy
    1734428466
    Главное ныть, где это подчеркивают даже олигофрены и на сайте
    Ответить
    Дед otmoros
    1734428806
    Самая ''популярная'' команда страны проиграла в голосовании. Беда... Любовь народа подвела, видать веселящего газа не хватило.
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    serhio80
    1734429398
    Ну так сами подарите пучеглазому золотого баклана) обиженки блохастые)
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    Скунсы питера
    1734433971
    и здесь сопли и слезы у представителей зинитоса. Обиженки гнилые.
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    Борис34684
    1734434834
    Обидно, обтекайте, оказывается за деньги нельзя купить звание лучшего игрока. Лично я считаю, что на данный момент Глушенков в подметки не годиться Головину. Санька лучший.
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    Айболид
    1734435259
    Кто это вообще ? Почему каких то клоунов за фанатов Зенита выдают ? Это какие-то боты со свинофермы .
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    DOCTOR PENALTY
    1734445399
    Обидно! Досадно! И совсем не ладно... ((( *****!
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    Спартач80
    1734455434
    Плакают педикулёзные девочки =))))))
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1734473129
    Плаки плаки
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