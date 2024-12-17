Заявление фанатов «Зенита» о лучшем игроке России-2024: они обиделись, что голосование выиграл не Глушенков

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам голосования на лучшего игрока России-2024.

Болельщики недовольны, что звание досталось не Максиму Глушенкову, а Александру Головину из «Монако».

«Опустим момент, что наличие Манфреда Угальде с его 0+0 в первой части года вообще дискредитирует саму идею премии.

Александр Головин на первом месте – возможно, творческий коллектив за лигой фермеров особо не следит. Говорят, что в какой-то там символической сборной был. Достижение. Тут в голову лезет факт, что когда-то в этой самой символической сборной чемпионата Франции и Себастьян Пюйгренье был – но это так, мысли вслух.

Забавнее всего видеть Максима Глушенкова на третьем месте. Причем у журналистов он на втором после Головина – впервые в жизни растратчики казенных букв смогли в здравый смысл. Браво.

Есть мнение, что с Глушенковым вообще как с символом должны ходить и каждый раз на людях показывать – смотрите, оказывается, российский футболист может быть лучше бразильцев за кучу миллионов. Оказывается, российский футболист может с листа стать лучшим в команде, где до этого рулили бразильцы. Просто играя в футбол.

Но тренеры и менеджеры выбирают Джона Кордобу – который даже по гол+пас за 2024 год Глушенкову проиграл.

Такие вот люди рулят нашим футболом», – сказано в заявлении.