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    Определен лучший футболист России-2024

    «Спорт-Экспресс» посредством опроса тренеров, менеджеров, журналистов, болельщиков определил лучшего игрока года в России.

    Обладателем звания стал полузащитник «Монако» Александр Головин. Лучший выбирается из игроков РПЛ и россиян, выступающих за рубежом.

    «Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной.

    Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях», – пояснили организаторы.

    В топ-3 также попали Джон Кордоба и Максим Глушенков.

    • Головин признан лучшим 2-й год подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2024 11:45
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    Комментарии (7)
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    biber.ru
    1734340830
    Смешались в кучу кони, люди...
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    Интерес
    1734341486
    Отрыв существенный...
    Ответить
    fakeid
    1734341673
    глушенков, по сути, сыграл только в июле, и до середины августа. осень пропустил.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1734347277
    Травма Глушенкова выбила его на пару месяцев. Так бы был лучший. Никакая Угальда с ним не сравнилась бы. Гыгыгы
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