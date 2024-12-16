Определен лучший футболист России-2024

«Спорт-Экспресс» посредством опроса тренеров, менеджеров, журналистов, болельщиков определил лучшего игрока года в России.

Обладателем звания стал полузащитник «Монако» Александр Головин. Лучший выбирается из игроков РПЛ и россиян, выступающих за рубежом.

«Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной.

Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях», – пояснили организаторы.

В топ-3 также попали Джон Кордоба и Максим Глушенков.