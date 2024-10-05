Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лилль» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Лилль» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 20:50
Лилль
05.10.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
57' А. Гомес 72' М. Баккер
39' З. Абухляль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Денис Генро
АП
80
Шави Бабика
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
11
Сахрауи
27
Жегрова
15
Дэвид
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
2
Николайсен
3
МакКензи
17
Суасо
23
Кассерес
4
Сьерро
7
Абухляль
15
Доннум
34
Гбоу
7
Кинг
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Баккер
3
Гудмундссон
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
27
Жегрова
5
Кабелла
5
Кабелла
27
Жегрова
20
Гомеш
32
Буадди
32
Буадди
20
Гомеш
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
19
Сидибе
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
19
Сидибе
2
Николайсен
12
Каманци
12
Каманци
2
Николайсен
23
Кассерес
8
Зайц
8
Зайц
23
Кассерес
7
Абухляль
80
Бабика
80
Бабика
7
Абухляль
7
Кинг
9
Магри
9
Магри
7
Кинг
Остались в запасе
Лилль
Тулуза
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Лилль - Тулуза
3
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
8
Офсайды
0
2
Количество передач
530
360
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Тулузы», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Тулуза»

«Лилль» – «Тулуза» смотреть онлайн 5 октября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Лилль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+