05.10.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-3-2-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
11
Сахрауи
27
Жегрова
15
Дэвид
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
2
Николайсен
3
МакКензи
17
Суасо
23
Кассерес
4
Сьерро
7
Абухляль
15
Доннум
34
Гбоу
7
Кинг
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Баккер
3
Гудмундссон
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
27
Жегрова
5
Кабелла
5
Кабелла
27
Жегрова
20
Гомеш
32
Буадди
32
Буадди
20
Гомеш
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
19
Сидибе
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
19
Сидибе
2
Николайсен
12
Каманци
12
Каманци
2
Николайсен
23
Кассерес
8
Зайц
8
Зайц
23
Кассерес
7
Абухляль
80
Бабика
80
Бабика
7
Абухляль
7
Кинг
9
Магри
9
Магри
7
Кинг
Остались в запасе
Лилль
Тулуза
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Лилль - Тулуза
3
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
8
Офсайды
0
2
Количество передач
530
360
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Тулузы», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»