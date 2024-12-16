Мостовой заявил о готовности работать тренером во Франции

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил готовность работать тренером в чемпионате Франции.

– Знаете ли французский язык, готовы были бы поработать во Франции?

– Я хорошо изучил французский язык, потому что жил один и мне ничего другого не оставалось. Потом у меня жена была француженка, сын родился во Франции. Да, я давно там не был, поэтому, понятно, что немного подзабыл язык. Но легко мог бы освежить знания.

Так что я готов поработать тренером в чемпионате Франции. Тем более в наше время, когда есть помощники, переводчики. В Россию же приезжает Гильермо Абаскаль тренировать, не зная ни русского языка, ни футбола. (Смеется).