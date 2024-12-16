Мостовой заявил о готовности работать тренером во Франции

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил готовность работать тренером в чемпионате Франции.
– Знаете ли французский язык, готовы были бы поработать во Франции?
– Я хорошо изучил французский язык, потому что жил один и мне ничего другого не оставалось. Потом у меня жена была француженка, сын родился во Франции. Да, я давно там не был, поэтому, понятно, что немного подзабыл язык. Но легко мог бы освежить знания.
Так что я готов поработать тренером в чемпионате Франции. Тем более в наше время, когда есть помощники, переводчики. В Россию же приезжает Гильермо Абаскаль тренировать, не зная ни русского языка, ни футбола. (Смеется).
- Мостовой выступал за «Кан» в сезоне-1993/94 и за «Страсбур» в сезонах-1994/95 и 1995/96.
- Он обучается на тренера в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».
- В ноябре экс-футболист стажировался в «Динамо».
- 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.