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    • Мостовой рассказал, как его сравнивали с Зиданом во Франции

    Мостовой рассказал, как его сравнивали с Зиданом во Франции

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился воспоминаниями от игры во Франции.

    Он выступал за «Страсбур» с 1994 по 1996 год. Его статистика: 15 голов в 61 матче.

    «Из «Кана» в «Страсбур» мы перешли вместе с Даниэлем Жандюпе! Тренер сказал, что подписывает контракт со другим клубом и хочет забрать меня с собой. Я с удовольствием согласился. В итоге я стал одним из лучших игроков команды: мы начали побеждать, вышли в еврокубки, играли в Кубке УЕФА.

    В общем во Франции я снова почувствовал себя футболистом, перезапустил свою карьеру, в газетах меня сравнивали с Зинедином Зиданом. А несколько лет назад там проводили опрос, по результатам которого я вошел в число трех лучших игроков в истории «Страсбурга».

    То есть за три года выступлений во французском чемпионате оставил такой след, что до сих пор вспоминают», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.12.2024 11:51
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    Комментарии (12)
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    1734341174
    ...вот как жили при Аскольде мостовые и канчи...
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    alefreddy
    1734341400
    пиар собственный пошел.До скромного Аленичева тебе не добраться
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    GREY DM
    1734341847
    по-ходу морду разнесло от бухлишка, а вместе с ней и всю башку, теперь всё,-корона жмёт, мозг сдавила. нелегко "царям" живётся...
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    Тинез Розоп
    1734344822
    В Бразилии сравнивали с Пеле , а в Аргентине с Марадоной…( великий , что уж тут)
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    Цугундeр
    1734345544
    "То есть за три года выступлений во французском чемпионате оставил такой (мокрый) след, что до сих пор вспоминают». И переступают..
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    Александр.Т.
    1734359126
    15 голов за три года? Да это днище а не нападающий
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    Spartak_forv@
    1734359752
    Странно…Мостового сравнивали с Зиданом?Не Зидана с Мостовым?
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    Russel C.
    1734360589
    Ну... не хотел этого говорить, но раздатчицу в дурке придётся всё-таки лишить 13-й зарплаты к концу года, не усмотрела за Саньком... А лечение надо было начинать ещё 25 лет назад, когда Саню с перепугу кто-то назвал лучшим игроком месяца в Европе... Саш, ты вспомни свой Евро-96 и воробьёв, которых ты распугал по всем стадионам Англии... Сеннедин Седан наш...
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    FWSPM
    1734383631
    не смотря на кучу сарказма ниже надо признать что действительно сравнивали! вырезки из газеты есть... можно посмотреть у санька в телеге ))
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