3 октября 2024 года на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Жетысу» и «Елимаем». Это противостояние двух команд, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы: «Елимай» лидирует и борется за чемпионство, а «Жетысу» пытается выбраться из зоны аутсайдеров.

«Жетысу»

«Жетысу» переживает один из худших сезонов и не может выиграть уже на протяжении 12 матчей в Премьер-лиге. Команда набрала всего 20 очков и занимает 9-е место в таблице. Проблемы «Жетысу» видны как в обороне, так и в атаке – за последние 5 игр они забили всего 1 гол и пропустили 8. Основная проблема – слабая игра на чужой половине поля и низкая реализация моментов. Серикжан Мужиков, лучший бомбардир команды с 3 голами в 17 матчах, не показывает должной эффективности, и «Жетысу» остается на грани зоны вылета.

Последние матчи «Жетысу»:

«Елимай»

«Елимай» показывает великолепную форму, уверенно лидируя в чемпионате Казахстана. Команда набрала 37 очков и занимает первое место, опережая ближайших преследователей. «Елимай» побеждает в 5 последних матчах и стабильно забивает в каждой игре. В последних 5 матчах команда забила 15 голов, а Никита Корзун, лучший бомбардир команды, отличился 8 раз за 21 игру. «Елимай» обладает самой сильной атакой в турнире (34 гола) и стабильной обороной, что делает их явным фаворитом в предстоящем матче.

Последние матчи «Елимая»:

Личные встречи

В последней очной встрече, состоявшейся 30 июня 2024 года, команды сыграли вничью 1:1. «Жетысу» сумел навязать борьбу более сильному сопернику, несмотря на разницу в классе. В целом, «Елимай» доминировал по ходу игры, но не сумел реализовать свои моменты. Эти нюансы могут сыграть роль и в предстоящем матче.

Статистика

«Жетысу»

Средняя результативность: 0.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

Не выигрывает в 12 последних матчах

«Елимай»

Средняя результативность: 3.00 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 15 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Победа в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Жетысу» – «Елимай»

Учитывая текущую форму команд, «Елимай» выглядит явным фаворитом. Команда лидирует в чемпионате и показывает высокую результативность в последних встречах. «Жетысу» же, напротив, испытывает большие трудности как в защите, так и в атаке. Ожидается, что «Елимай» доминирует на протяжении всей встречи и сможет создать комфортное преимущество уже в первом тайме. С учетом того, что «Жетысу» обычно пропускает во второй половине игры, «Елимай» постарается развить успех после перерыва.

Рекомендации для ставок:

Победа «Елимая» – коэффициент 1.50

Фора «Елимай» (-1.5) – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Елимая» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Елимая» с минимальными шансами на гол со стороны «Жетысу».

Рекомендация: 3:0 в пользу «Елимая» за коэффициент 9.50.