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    • Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Елимай», Премьер-лига Казахстана, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Елимай», Премьер-лига Казахстана, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Жетысу» и «Елимаем». Это противостояние двух команд, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы: «Елимай» лидирует и борется за чемпионство, а «Жетысу» пытается выбраться из зоны аутсайдеров.

    «Жетысу»

    «Жетысу» переживает один из худших сезонов и не может выиграть уже на протяжении 12 матчей в Премьер-лиге. Команда набрала всего 20 очков и занимает 9-е место в таблице. Проблемы «Жетысу» видны как в обороне, так и в атаке – за последние 5 игр они забили всего 1 гол и пропустили 8. Основная проблема – слабая игра на чужой половине поля и низкая реализация моментов. Серикжан Мужиков, лучший бомбардир команды с 3 голами в 17 матчах, не показывает должной эффективности, и «Жетысу» остается на грани зоны вылета.

    Последние матчи «Жетысу»:

    «Елимай»

    «Елимай» показывает великолепную форму, уверенно лидируя в чемпионате Казахстана. Команда набрала 37 очков и занимает первое место, опережая ближайших преследователей. «Елимай» побеждает в 5 последних матчах и стабильно забивает в каждой игре. В последних 5 матчах команда забила 15 голов, а Никита Корзун, лучший бомбардир команды, отличился 8 раз за 21 игру. «Елимай» обладает самой сильной атакой в турнире (34 гола) и стабильной обороной, что делает их явным фаворитом в предстоящем матче.

    Последние матчи «Елимая»:

    Личные встречи

    В последней очной встрече, состоявшейся 30 июня 2024 года, команды сыграли вничью 1:1. «Жетысу» сумел навязать борьбу более сильному сопернику, несмотря на разницу в классе. В целом, «Елимай» доминировал по ходу игры, но не сумел реализовать свои моменты. Эти нюансы могут сыграть роль и в предстоящем матче.

    Статистика

    «Жетысу»

    • Средняя результативность: 0.20 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 1 гол
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • Не выигрывает в 12 последних матчах

    «Елимай»

    • Средняя результативность: 3.00 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 15 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • Победа в 5 последних матчах

    Прогноз на матч «Жетысу» – «Елимай»

    Учитывая текущую форму команд, «Елимай» выглядит явным фаворитом. Команда лидирует в чемпионате и показывает высокую результативность в последних встречах. «Жетысу» же, напротив, испытывает большие трудности как в защите, так и в атаке. Ожидается, что «Елимай» доминирует на протяжении всей встречи и сможет создать комфортное преимущество уже в первом тайме. С учетом того, что «Жетысу» обычно пропускает во второй половине игры, «Елимай» постарается развить успех после перерыва.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Елимая» – коэффициент 1.50
    • Фора «Елимай» (-1.5) – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Елимая» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Елимая» с минимальными шансами на гол со стороны «Жетысу».

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Елимая» за коэффициент 9.50.

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    «Жетысу» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 16:44
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