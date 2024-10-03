03.10.2024, четверг, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Жетысу
Жетысу
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
2
Ткаченко
5
Орынбасар
3
Чарльстон
23
Балтабеков
19
Кучинский
67
Калмырза
9
Чогадзе
7
Мужиков
7
Караман
9
Жумабек
3-1-3-2-1
35
Коваль
4
Пенчиков
88
Яшин
3
Одеойибо
18
Корзун
6
Дарабаев
7
Рейес
23
Давид
89
Чина
77
Шомко
14
Машуков
2
Ткаченко
3
Даиров
3
Даиров
2
Ткаченко
7
Караман
55
55
7
Караман
9
Чогадзе
47
Усенов
47
Усенов
9
Чогадзе
19
Кучинский
8
Шрамченко
8
Шрамченко
19
Кучинский
9
Жумабек
88
Болов
88
Болов
9
Жумабек
89
Чина
7
Муртазаев
7
Муртазаев
89
Чина
4
Пенчиков
92
Корнетт
92
Корнетт
4
Пенчиков
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
Остались в запасе
Жетысу
Елимай
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
43
Sultan Seitkan
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
43
Sultan Seitkan
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Жетысу - Елимай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Елимая», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»