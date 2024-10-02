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    • «Химки» – «Ростов»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 2 октября

    «Химки» – «Ростов»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 2 октября

    В среду, 2 октября, в 5 туре Кубка России сыграют «Химки» и «Ростов». Игра состоится в Химках, начало – в 16:15 (мск).

    «Химки»

    Команда Франка Артиги находится на 3-й строчке в группе B, набрав 3 очка. «Химки» добыли 1 победу и потерпели 3 поражения, разница мячей – 3:12.

    Последние результаты «Химок»:

    «Ростов» набрал 9 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:3.

    Предыдущие результаты «Ростова»:

    Очные встречи

    • 13.08.24 «Ростов» – «Химки» – 3:1 Кубок России;
    • 02.04.24 «Химки» – «Ростов» – 0:0 (пен. 6:7) Кубок России;
    • 19.03.23 «Химки» – «Ростов» – 0:1 РПЛ;
    • 31.07.22 «Ростов» – «Химки» – 1:0 РПЛ;
    • 14.05.22 «Ростов» – «Химки» – 2:1 РПЛ.

    Прогноз на матч «Химки» – «Ростов»

    Даже ничейного исхода хватит «Ростову», чтобы гарантировать себе 2-е место и выход в плей-офф. Гости наверняка сыграют максимально осторожно. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 13:13
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