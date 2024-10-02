В среду, 2 октября, в 5 туре Кубка России сыграют «Химки» и «Ростов». Игра состоится в Химках, начало – в 16:15 (мск).
«Химки»
Команда Франка Артиги находится на 3-й строчке в группе B, набрав 3 очка. «Химки» добыли 1 победу и потерпели 3 поражения, разница мячей – 3:12.
Последние результаты «Химок»:
- 29.09.24 «Крылья Советов» – «Химки» – 0:0 РПЛ;
- 22.09.24 «Химки» – «Оренбург» – 0:0 РПЛ;
- 19.09.24 «Химки» – «Локомотив» – 1:5 Кубок России.
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«Ростов»
«Ростов» набрал 9 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:3.
Предыдущие результаты «Ростова»:
- 28.09.24 «Ростов» – «Акрон» – 0:2 РПЛ;
- 22.09.24 «Ростов» – «Динамо» Мх – 0:0 РПЛ;
- 18.09.24 «Ростов» – «Оренбург» – 3:1 Кубок России.
Очные встречи
- 13.08.24 «Ростов» – «Химки» – 3:1 Кубок России;
- 02.04.24 «Химки» – «Ростов» – 0:0 (пен. 6:7) Кубок России;
- 19.03.23 «Химки» – «Ростов» – 0:1 РПЛ;
- 31.07.22 «Ростов» – «Химки» – 1:0 РПЛ;
- 14.05.22 «Ростов» – «Химки» – 2:1 РПЛ.
Прогноз на матч «Химки» – «Ростов»
Даже ничейного исхода хватит «Ростову», чтобы гарантировать себе 2-е место и выход в плей-офф. Гости наверняка сыграют максимально осторожно. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.90.