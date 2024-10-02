В среду, 2 октября, в 5 туре Кубка России сыграют «Химки» и «Ростов». Игра состоится в Химках, начало – в 16:15 (мск).

«Химки»

Команда Франка Артиги находится на 3-й строчке в группе B, набрав 3 очка. «Химки» добыли 1 победу и потерпели 3 поражения, разница мячей – 3:12.

Последние результаты «Химок»:

«Ростов» набрал 9 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:3.

Предыдущие результаты «Ростова»:

Очные встречи

13.08.24 «Ростов» – «Химки» – 3:1 Кубок России;

02.04.24 «Химки» – «Ростов» – 0:0 (пен. 6:7) Кубок России;

19.03.23 «Химки» – «Ростов» – 0:1 РПЛ;

31.07.22 «Ростов» – «Химки» – 1:0 РПЛ;

14.05.22 «Ростов» – «Химки» – 2:1 РПЛ.

Прогноз на матч «Химки» – «Ростов»

Даже ничейного исхода хватит «Ростову», чтобы гарантировать себе 2-е место и выход в плей-офф. Гости наверняка сыграют максимально осторожно. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.90.