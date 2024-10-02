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  • «Химки» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Химки» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 15:05
Химки
02.10.2024, среда, 16:15
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Ростов
81' А. Руденко 88' С. Мелентиевич
44' А. Лангович 75' М. Мохеби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-2-1-1-2
96
Обухов
5
Степанов
26
Анджелкович
3
Луна
14
Джикия
17
Абдуллахи
14
Мехия
14
Корредера
97
Магомедов
8
Панченко
7
Садыгов
4-3-3
1
Ятимов
55
Осипенко
87
Лангович
4
Мелехин
23
Чернов
10
Щетинин
21
Шанталий
73
Азнауров
91
Шамонин
18
Кучаев
19
Байрамян
26
Анджелкович
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
26
Анджелкович
14
Корредера
19
Руденко
19
Руденко
14
Корредера
97
Магомедов
27
Мирзов
27
Мирзов
97
Магомедов
7
Садыгов
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Садыгов
55
Осипенко
3
Сако
3
Сако
55
Осипенко
73
Азнауров
40
Вахания
40
Вахания
73
Азнауров
4
Мелехин
10
Комаров
10
Комаров
4
Мелехин
91
Шамонин
9
Мохеби
9
Мохеби
91
Шамонин
19
Байрамян
27
Комличенко
27
Комличенко
19
Байрамян
Остались в запасе
Химки
Ростов
44
Ярослав Бурыченков
ВР
72
Дани Фернандес
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
72
Дани Фернандес
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Химки - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Ростова», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Ростов»

«Химки» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Химки
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