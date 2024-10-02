02.10.2024, среда, 16:15
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-2-1-1-2
96
Обухов
5
Степанов
26
Анджелкович
3
Луна
14
Джикия
17
Абдуллахи
14
Мехия
14
Корредера
97
Магомедов
8
Панченко
7
Садыгов
4-3-3
1
Ятимов
55
Осипенко
87
Лангович
4
Мелехин
23
Чернов
10
Щетинин
21
Шанталий
73
Азнауров
91
Шамонин
18
Кучаев
19
Байрамян
26
Анджелкович
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
26
Анджелкович
14
Корредера
19
Руденко
19
Руденко
14
Корредера
97
Магомедов
27
Мирзов
27
Мирзов
97
Магомедов
7
Садыгов
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Садыгов
55
Осипенко
3
Сако
3
Сако
55
Осипенко
73
Азнауров
40
Вахания
40
Вахания
73
Азнауров
4
Мелехин
10
Комаров
10
Комаров
4
Мелехин
91
Шамонин
9
Мохеби
9
Мохеби
91
Шамонин
19
Байрамян
27
Комличенко
27
Комличенко
19
Байрамян
Остались в запасе
Химки
Ростов
44
Ярослав Бурыченков
ВР
72
Дани Фернандес
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
72
Дани Фернандес
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Химки - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Ростова», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»