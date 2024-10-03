Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Химок»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после кубкового матча с «Химками» (2:2, 7:8 по пенальти).

Ростовчане вели 2:0.

– Игра понравилась, абсолютно спокойно доминировали 80 минут. Пропустили со стандарта после углового и после выноса в нашу сторону. Необязательные голы, мягко говоря, но задачу выйти из группы выполнили. Плановые замены сделали, дали сыграть всем, кому нужны минуты. Практически все по плану кроме серии пенальти и (упущенного) преимущества со счета 2:0.

– Была пятерка тех, кто будет бить пенальти, или по ходу определяли?

– Пятерки не было, потому что не знали, в каком составе закончим игру. По факту те, кто когда‑то били пенальти, и были в первой пятерке.