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    Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Химок»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после кубкового матча с «Химками» (2:2, 7:8 по пенальти).

    • Ростовчане вели 2:0.

    – Игра понравилась, абсолютно спокойно доминировали 80 минут. Пропустили со стандарта после углового и после выноса в нашу сторону. Необязательные голы, мягко говоря, но задачу выйти из группы выполнили. Плановые замены сделали, дали сыграть всем, кому нужны минуты. Практически все по плану кроме серии пенальти и (упущенного) преимущества со счета 2:0.

    – Была пятерка тех, кто будет бить пенальти, или по ходу определяли?

    – Пятерки не было, потому что не знали, в каком составе закончим игру. По факту те, кто когда‑то били пенальти, и были в первой пятерке.

    • «Ростов» в 1/4 финала Пути РПЛ сыграет в ноябре со «Спартаком».
    • Ближайший соперник «Ростова» в РПЛ – «Спартак» (5 октября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    subbotaspartak
    1727932197
    Надо было в концовке своих постукать, Чтоб игру не профукать.
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    sochi-2013
    1727933966
    Уровень РПЛ низкий, потому и проиграли.
    Ответить
    Айболид
    1727935694
    Чё , неужели никто не виноват ?
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    andr45
    1727937539
    Все хорошо, прекрасная маркиза, Все хорошо, как никогда, К чему скорбеть от глупого сюрприза, Ведь это, право, ерунда.
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    FWSPM
    1727939935
    Химики дали джазу валере
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