3 октября 2024 года на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч первого тура Лиги Конференций между английским клубом «Челси» и бельгийской командой «Гент». Обе команды хорошо проявили себя на старте сезона и будут стремиться успешно начать групповой этап.
«Челси»
«Челси» демонстрирует отличную форму в последних матчах. В 5 последних играх команда забила 14 голов и пропустила всего 3, что указывает на хорошую организацию игры как в атаке, так и в обороне. В последних матчах Премьер-лиги «Челси» выиграл у «Брайтона» (4:2) и разгромил «Барроу» в Кубке лиги (5:0). Несмотря на поражение от «Серветта» в предыдущем раунде Лиги Конференций, команда сохраняет высокие шансы на успешное выступление в этом турнире. Особенностью «Челси» является высокая результативность – команда стабильно забивает в 8 последних матчах.
Последние матчи «Челси»:
- «Челси» 4:2 «Брайтон»
- «Челси» 5:0 «Барроу»
- «Вест Хэм» 0:3 «Челси»
- «Борнмут» 0:1 «Челси»
- «Челси» 1:1 «Кристал Пэлас»
«Гент»
«Гент» также демонстрирует хорошие результаты на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 10 голов и пропустила 7, что говорит о сбалансированной атаке, но также указывает на определенные проблемы в обороне. Бельгийский клуб выиграл последние 3 матча Лиги Конференций, что показывает их уверенность в своих силах. В атаке «Гент» стабильно забивает, а их основное преимущество – умение создавать и реализовывать моменты против более слабых команд. Однако против «Челси» оборонительная линия «Гента» может оказаться под серьезным давлением.
Последние матчи «Гента»:
- «Гент» 3:0 «Левен»
- «Серкль Брюгге» 2:1 «Гент»
- «Гент» 4:2 «Брюгге»
- «Гент» 2:0 «Мехелен»
- «Гент» 0:3 «Шарлеруа»
Личные встречи
Команды не встречались ранее в официальных турнирах. Отсутствие опыта личных встреч добавляет неопределенности и делает матч более интересным с точки зрения тактики.
Статистика
«Челси»
- Средняя результативность: 2.80 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 14 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- Победа в 4 последних матчах
«Гент»
- Средняя результативность: 2.00 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- Победа в 3 последних матчах Лиги Конференций
Прогноз на матч «Челси» – «Гент»
Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Челси» выглядит явным фаворитом. Английский клуб обладает высоким уровнем игры в атаке и надежной обороной, что делает их основными претендентами на победу в этом матче. «Гент» показывает неплохие результаты в Лиге Конференций, но их оборона выглядит менее устойчивой по сравнению с атакой «Челси». Скорее всего, английский клуб будет контролировать ход встречи и постарается выиграть с уверенным счетом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Челси» – коэффициент 1.40
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Челси» за коэффициент 1.40.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Челси» с сухим счетом.
Рекомендация: 3:0 в пользу «Челси» за коэффициент 7.50.