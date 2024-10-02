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    • Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Гент», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Гент», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч первого тура Лиги Конференций между английским клубом «Челси» и бельгийской командой «Гент». Обе команды хорошо проявили себя на старте сезона и будут стремиться успешно начать групповой этап.

    «Челси»

    «Челси» демонстрирует отличную форму в последних матчах. В 5 последних играх команда забила 14 голов и пропустила всего 3, что указывает на хорошую организацию игры как в атаке, так и в обороне. В последних матчах Премьер-лиги «Челси» выиграл у «Брайтона» (4:2) и разгромил «Барроу» в Кубке лиги (5:0). Несмотря на поражение от «Серветта» в предыдущем раунде Лиги Конференций, команда сохраняет высокие шансы на успешное выступление в этом турнире. Особенностью «Челси» является высокая результативность – команда стабильно забивает в 8 последних матчах.

    Последние матчи «Челси»:

    «Гент»

    «Гент» также демонстрирует хорошие результаты на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 10 голов и пропустила 7, что говорит о сбалансированной атаке, но также указывает на определенные проблемы в обороне. Бельгийский клуб выиграл последние 3 матча Лиги Конференций, что показывает их уверенность в своих силах. В атаке «Гент» стабильно забивает, а их основное преимущество – умение создавать и реализовывать моменты против более слабых команд. Однако против «Челси» оборонительная линия «Гента» может оказаться под серьезным давлением.

    Последние матчи «Гента»:

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее в официальных турнирах. Отсутствие опыта личных встреч добавляет неопределенности и делает матч более интересным с точки зрения тактики.

    Статистика

    «Челси»

    • Средняя результативность: 2.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • Победа в 4 последних матчах

    «Гент»

    • Средняя результативность: 2.00 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • Победа в 3 последних матчах Лиги Конференций

    Прогноз на матч «Челси» – «Гент»

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Челси» выглядит явным фаворитом. Английский клуб обладает высоким уровнем игры в атаке и надежной обороной, что делает их основными претендентами на победу в этом матче. «Гент» показывает неплохие результаты в Лиге Конференций, но их оборона выглядит менее устойчивой по сравнению с атакой «Челси». Скорее всего, английский клуб будет контролировать ход встречи и постарается выиграть с уверенным счетом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Челси» – коэффициент 1.40
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Челси» за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Челси» с сухим счетом.

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Челси» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 12:38
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