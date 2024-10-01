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    • «Ахмат» – «Краснодар»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 2 октября 2024

    «Ахмат» – «Краснодар»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 2 октября 2024

    В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встречаются грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Матч состоится 2 октября 2024 года в 21:15 по московскому времени.

    «Ахмат»

    Команда занимает 3-е место в группе C с 6 очками после 4 игр (2 победы и 2 поражения). Грозненцы забили 6 голов и пропустили 5, демонстрируют неплохую форму в атаке. Последние результаты:

    «Краснодар»

    «Краснодар» лидирует в группе с 9 очками, выиграв 3 из 4 матчей. Команда пропустила всего 2 гола, что свидетельствует о надежной игре коллектива в обороне. Последние результаты:

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Краснодар»

    Три последние встречи команд:

    • 15.08.2024, «Краснодар» – «Ахмат» 1:0;
    • 21.07.2024, «Ахмат» – «Краснодар» 1:1;
    • 04.05.2024, «Краснодар» – «Ахмат» 0:1.

    Обе команды претендуют на выход в плей-офф, но «Краснодар» выглядит более уверенно, особенно после победы над «Зенитом» в предыдущем туре. Однако «Ахмат» на своем поле может сделать все, чтобы остановить краснодарцев, Наш прогноз – ничья или победа «Краснодара» (1.25).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 10:31
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