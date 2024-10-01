В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встречаются грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Матч состоится 2 октября 2024 года в 21:15 по московскому времени.

«Ахмат»

Команда занимает 3-е место в группе C с 6 очками после 4 игр (2 победы и 2 поражения). Грозненцы забили 6 голов и пропустили 5, демонстрируют неплохую форму в атаке. Последние результаты:

«Краснодар»

«Краснодар» лидирует в группе с 9 очками, выиграв 3 из 4 матчей. Команда пропустила всего 2 гола, что свидетельствует о надежной игре коллектива в обороне. Последние результаты:

Прогноз на матч «Ахмат» – «Краснодар»

Три последние встречи команд:

Обе команды претендуют на выход в плей-офф, но «Краснодар» выглядит более уверенно, особенно после победы над «Зенитом» в предыдущем туре. Однако «Ахмат» на своем поле может сделать все, чтобы остановить краснодарцев, Наш прогноз – ничья или победа «Краснодара» (1.25).