В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встречаются грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Матч состоится 2 октября 2024 года в 21:15 по московскому времени.
«Ахмат»
Команда занимает 3-е место в группе C с 6 очками после 4 игр (2 победы и 2 поражения). Грозненцы забили 6 голов и пропустили 5, демонстрируют неплохую форму в атаке. Последние результаты:
- 28.09.2024, ЦСКА – «Ахмат» 3:0;
- 23.09.2024, «Ахмат» – «Крылья Советов» 1:1;
- 19.09.2024, «Пари НН» – «Ахмат» 1:2.
«Краснодар»
«Краснодар» лидирует в группе с 9 очками, выиграв 3 из 4 матчей. Команда пропустила всего 2 гола, что свидетельствует о надежной игре коллектива в обороне. Последние результаты:
- 28.09.2024, «Краснодар» – «Зенит» 2:0;
- 21.09.2024, «Акрон» – «Краснодар» 2:5;
- 18.09.2024, ЦСКА – «Краснодар» 2:0.
Прогноз на матч «Ахмат» – «Краснодар»
Три последние встречи команд:
- 15.08.2024, «Краснодар» – «Ахмат» 1:0;
- 21.07.2024, «Ахмат» – «Краснодар» 1:1;
- 04.05.2024, «Краснодар» – «Ахмат» 0:1.
Обе команды претендуют на выход в плей-офф, но «Краснодар» выглядит более уверенно, особенно после победы над «Зенитом» в предыдущем туре. Однако «Ахмат» на своем поле может сделать все, чтобы остановить краснодарцев, Наш прогноз – ничья или победа «Краснодара» (1.25).