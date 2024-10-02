Фонбет Кубок России. «Краснодар» разгромно проиграл «Ахмату» – 0:3

«Краснодар» потерпел неожиданно крупное поражение в Грозном.

«Ахмат» на своем поле забил в ворота соперника три безответных гола.

Отличались только легионеры – Надер Гандри, Светослав Ковачев и Амин Талаль.

Джон Кордоба на 77-й минуте оставил гостей вдесятером.

У «Краснодара» и «Ахмата» по 9 очков в 5 турах Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Они делят второе место в группе, отставая на 2 балла от ЦСКА.

Россия. Фонбет Кубок России. Группа C. 5-й тур

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гандри, 19; 2:0 – Ковачев, 45+4; 3:0 – Талаль, 82.

Удаление: нет – Кордоба, 77.

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