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    • Фонбет Кубок России. «Краснодар» разгромно проиграл «Ахмату» – 0:3

    Фонбет Кубок России. «Краснодар» разгромно проиграл «Ахмату» – 0:3

    «Краснодар» потерпел неожиданно крупное поражение в Грозном.

    «Ахмат» на своем поле забил в ворота соперника три безответных гола.

    Отличались только легионеры – Надер Гандри, Светослав Ковачев и Амин Талаль.

    Джон Кордоба на 77-й минуте оставил гостей вдесятером.

    У «Краснодара» и «Ахмата» по 9 очков в 5 турах Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Они делят второе место в группе, отставая на 2 балла от ЦСКА.

    Россия. Фонбет Кубок России. Группа C. 5-й тур

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гандри, 19; 2:0 – Ковачев, 45+4; 3:0 – Талаль, 82.

    Удаление: нет – Кордоба, 77.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 23:14
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    Комментарии (8)
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    Dos_Santos
    1727900414
    Как специально слили. Вообще никакого желания играть у быков не увидел
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    Красногорск_Фан
    1727900520
    Ну все. Теперь Ахмат может рассказывать что крупно обыграл (будущего) чемпиона России
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    ss21
    1727908513
    Часто Кордоба удаляется, нужна замена.
    Ответить
    subbotaspartak
    1727933284
    Кубок и Чемпионат разные вещи... Тут не блещет... Но как-то зловеще...
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    Garrincha58
    1727936959
    За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь. Они теперь умней будут
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    Cleaner
    1727944131
    Балтика хорошо играла в Кубке России и вылетела из РПЛ. Ситуация с Ахматом очень похожа. Ахмату нужно забить на Кубок и бросить все силы на то, чтобы остаться в РПЛ. Тут без вариантов...
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