Фонбет Кубок России. «Краснодар» разгромно проиграл «Ахмату» – 0:3

«Краснодар» потерпел неожиданно крупное поражение в Грозном.
«Ахмат» на своем поле забил в ворота соперника три безответных гола.
Отличались только легионеры – Надер Гандри, Светослав Ковачев и Амин Талаль.
Джон Кордоба на 77-й минуте оставил гостей вдесятером.
У «Краснодара» и «Ахмата» по 9 очков в 5 турах Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Они делят второе место в группе, отставая на 2 балла от ЦСКА.
Россия. Фонбет Кубок России. Группа C. 5-й тур
Ахмат (Грозный) – Краснодар – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Гандри, 19; 2:0 – Ковачев, 45+4; 3:0 – Талаль, 82.
Удаление: нет – Кордоба, 77.