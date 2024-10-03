Мусаев объяснил разгромное поражение «Краснодара» от «Ахмата»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча с «Ахматом».

Команды встречались в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Краснодарцы потерпели поражение со счетом 0:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Игра показывает, что когда ты играешь не на пределе своих возможностей физических и умственных, не на пределе своей дисциплины, то ты получаешь такие матчи, как сегодня.

Если матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то этот матч – худшим. Мы сами виноваты в этом, я виноват, что не смог настроить команду и донести.

Но это отличный пример: если ты работаешь – ты лучше, если ты не работаешь и думаешь выиграть за счет класса, то класса нет.

Есть только труд и дисциплина. Надо сделать правильные выводы и идти дальше», – сказал Мусаев.