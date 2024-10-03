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    • Мусаев объяснил разгромное поражение «Краснодара» от «Ахмата»

    Мусаев объяснил разгромное поражение «Краснодара» от «Ахмата»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча с «Ахматом».

    • Команды встречались в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Краснодарцы потерпели поражение со счетом 0:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    «Игра показывает, что когда ты играешь не на пределе своих возможностей физических и умственных, не на пределе своей дисциплины, то ты получаешь такие матчи, как сегодня.

    Если матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то этот матч – худшим. Мы сами виноваты в этом, я виноват, что не смог настроить команду и донести.

    Но это отличный пример: если ты работаешь – ты лучше, если ты не работаешь и думаешь выиграть за счет класса, то класса нет.

    Есть только труд и дисциплина. Надо сделать правильные выводы и идти дальше», – сказал Мусаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    ss21
    1727908613
    Хорошо сказал все по делу.
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    алдан2014
    1727910628
    У Краснодара и Спартака схожие проблемы,не умеют настроиться на аутсайдеров.
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    FWSPM
    1727921301
    Второй состав дно вот и все причины
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    subbotaspartak
    1727933091
    Так их мать! Первого места не видать...
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