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  • Мостовой оценил сериал «Слово пацана»: «Смог посмотреть только 10-15 минут»

Мостовой оценил сериал «Слово пацана»: «Смог посмотреть только 10-15 минут»

30 сентября 2024, 21:58
7

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к сериалу «Слово пацана».

«Я из Подмосковья, в своем родном селе так дрался, что, поверь мне, было много историй – и около школы, и на футболе, и после футбола, и зимой на хоккее.

Самую страшную драку помню, но не буду рассказывать… В одной истории даже кто-то погиб из нашей компании. Бессмысленные драки, как в «Слове пацана».

Когда мне сказали посмотреть этот фильм, я смог только минут 10-15. Мы это все прожили. Все начинаешь вспоминать и думаешь: а зачем сейчас показывать все это? То, что люди убивают друг друга? Ничего хорошего он не даст сегодняшней молодежи.

Зачем нужна такая жизненная закалка [как в «Слове пацана»]? Я прожил 25 лет за границей, поверь мне, там другая закалка, там не нужно было драться, бить и убивать. Там живут по-другому.

Кому-то фильм понравился, потом все месяц ходили [в восторге], а я говорил: чего хорошего-то? Вернули нас в события 30-летней давности, а половина [тогдашней молодежи] там лежит [в могиле]», – заявил Мостовой.

  • Сериал Жоры Крыжовникова входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
  • Он состоит из 8 эпизодов.
  • Планируется 2-й сезон.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Ziklop
1727727145
зачем это ****** прогандировать и деньги кто даёт на этот фильм?
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DeStar
1727728039
ну так тогда нужно было думать, а не убивать и драться между собой.. А нахрена сейчас миллионы фильмов про 1. Войну 2. Ментов Другого ничего снимать тут не умеют, либо первое, либо второе а вопрос, а зачем вспомиать то что погибли миллионы? ( это я про войну фильмы), пропаганда *****? тут многие скажут " память" и "так чтобы этого не повторилось" ну так и в условном слове пацана можно такие же мотивы приписать, чтобы не повторяли и видели как может быть плохо. Это так в теории, по мне нормальный сериал, мне понравился из-за того что он как раз таки живой. Ибо заколебали сериалы про фантастику, про всяких бойцов которые 1 на 40 человек в рукопашку кладут ,про всяких недогениев не существующих. по сути сериал на реальных событиях, и тако
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Валя Ромашина
1727757597
Тупой фильм и не в сегодняшнюю тему . Сейчас надо деньги зарабатывать , а не дешевый авторитет
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Илья-Альчуль-vkontakte
1727768860
Я тоже некоторое время жил заграницей, в дальнем зарубежье - в 8-9 лет, два года, а потом рос на футболе и хоккее в Санкт-Петербурге. Как раз в 90-х. Заграницей драки иногда происходили, точнее там меня мог один сверстник доставать неоднократно, но потом я его избил, отыгравшись на нём вдоволь и все прецеденты на этом закончились. Дальше он мило улыбался и здоровался. Так было с двумя сверстниками - один в первый год проживания зарубежом, второй во второй. Просто я занимался на боксёрской груше и делал неоднократно подходы каждый день. Поэтому, когда давал себе волю, а не проглатывал их нападки, был сильнее, так как был подготовлен.
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