Мостовой оценил сериал «Слово пацана»: «Смог посмотреть только 10-15 минут»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к сериалу «Слово пацана».

«Я из Подмосковья, в своем родном селе так дрался, что, поверь мне, было много историй – и около школы, и на футболе, и после футбола, и зимой на хоккее.

Самую страшную драку помню, но не буду рассказывать… В одной истории даже кто-то погиб из нашей компании. Бессмысленные драки, как в «Слове пацана».

Когда мне сказали посмотреть этот фильм, я смог только минут 10-15. Мы это все прожили. Все начинаешь вспоминать и думаешь: а зачем сейчас показывать все это? То, что люди убивают друг друга? Ничего хорошего он не даст сегодняшней молодежи.

Зачем нужна такая жизненная закалка [как в «Слове пацана»]? Я прожил 25 лет за границей, поверь мне, там другая закалка, там не нужно было драться, бить и убивать. Там живут по-другому.

Кому-то фильм понравился, потом все месяц ходили [в восторге], а я говорил: чего хорошего-то? Вернули нас в события 30-летней давности, а половина [тогдашней молодежи] там лежит [в могиле]», – заявил Мостовой.