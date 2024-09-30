Аршавин купил бы в «Зенит» другого нападающего вместо Соболева

Андрей Аршавин заявил, что если бы он занимался формированием состава «Зенита», то подписал бы не Александра Соболева, а другого форварда.

– Как произошел переход Соболева?

– Глобально, думаю, хотели заменить Ваню Сергеева. У него оставался год контракта, надо было выбирать: либо продлевать, либо брать другого нападающего. Из доступных русских сейчас есть только Соболев.

Как Ваня играл последние 7-9 месяцев…Я бы на месте «Зенита» тоже думал, что его нужно менять. Просто надо было думать раньше и брать Тюкавина.

– И что бы вы делали сейчас? С Тюкавиным, Кассьеррой и Гонду.

– Будь у меня Тюкавин, я бы, может, не рассматривал покупку Лусиано. Или если бы я купил Гонду, я бы мог расстаться с Кассьеррой.

– Правда ли, что внутри «Зенита» были противоречия по Соболеву?

– Меня в это не посвящали.

– Вы ассоциируетесь с человеком, отвечающим за русский рынок.

– Если бы меня слушали, состав «Зенита» был бы другим.

– То есть Соболева там бы не было?

– Ну, почему? В данной ситуации я другого нападающего не вижу.

– У вас спрашивали совета по Соболеву?

– Нет, конечно. Не всегда решения кажутся очевидными для человека со стороны, а когда ты находишься внутри, ты больше знаешь нюансов, и как будто бы другого варианта и нет.

Меня тоже иногда спрашивают: «Почему в «Зените-2» этот игрок?» Если бы я был со стороны, я бы так же думал: «Нахрена он там?» А когда ты знаешь нюансы – вроде только этот вариант и был.