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  • Аршавин купил бы в «Зенит» другого нападающего вместо Соболева

Аршавин купил бы в «Зенит» другого нападающего вместо Соболева

30 сентября 2024, 20:08
3

Андрей Аршавин заявил, что если бы он занимался формированием состава «Зенита», то подписал бы не Александра Соболева, а другого форварда.

– Как произошел переход Соболева?

– Глобально, думаю, хотели заменить Ваню Сергеева. У него оставался год контракта, надо было выбирать: либо продлевать, либо брать другого нападающего. Из доступных русских сейчас есть только Соболев.

Как Ваня играл последние 7-9 месяцев…Я бы на месте «Зенита» тоже думал, что его нужно менять. Просто надо было думать раньше и брать Тюкавина.

– И что бы вы делали сейчас? С Тюкавиным, Кассьеррой и Гонду.

– Будь у меня Тюкавин, я бы, может, не рассматривал покупку Лусиано. Или если бы я купил Гонду, я бы мог расстаться с Кассьеррой.

– Правда ли, что внутри «Зенита» были противоречия по Соболеву?

– Меня в это не посвящали.

– Вы ассоциируетесь с человеком, отвечающим за русский рынок.

– Если бы меня слушали, состав «Зенита» был бы другим.

– То есть Соболева там бы не было?

– Ну, почему? В данной ситуации я другого нападающего не вижу.

– У вас спрашивали совета по Соболеву?

– Нет, конечно. Не всегда решения кажутся очевидными для человека со стороны, а когда ты находишься внутри, ты больше знаешь нюансов, и как будто бы другого варианта и нет.

Меня тоже иногда спрашивают: «Почему в «Зените-2» этот игрок?» Если бы я был со стороны, я бы так же думал: «Нахрена он там?» А когда ты знаешь нюансы – вроде только этот вариант и был.

  • Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
  • Он сделал 1 ассист в 4 матчах.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Аршавин Андрей Соболев Александр Тюкавин Константин
Комментарии (3)
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Боров мясной
1727719219
Аршавин Козлова хотел, а его в Краснодар продали. Кто там в Зените главный по закупкам, неужели Семак?
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aldo conte
1727747075
Если уж так хотели Тюкавина, нужно было сделать соответствующее предложение. Кто же устоит перед хорошим контрактом. Теперь будут мучиться с Соболевым и через год сплавят его в "Химки" или "Рубин".
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Garrincha58
1727764016
10 лямов в трубу вот и весь разговор, а то развёл тут полемику больно умным хочет казаться
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