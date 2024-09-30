Генич – об антироссийских высказываниях Пьянича в 2022 году: «Сейчас он переобулся»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился отношением к трансферу в ЦСКА Миралема Пьянича.

В 2022 году босниец позволили себе антироссийские высказывания.

«Если очень правильно почитать слова Пьянича сейчас, то, думаю, он жалеет о сказанном тогда и, возможно, он не отдавал себе отчет в том, что все так может обернуться.

Можно сказать сейчас, что он переобулся? Ок, давайте это скажем», – сказал Генич.