Генич – об антироссийских высказываниях Пьянича в 2022 году: «Сейчас он переобулся»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился отношением к трансферу в ЦСКА Миралема Пьянича.
- В 2022 году босниец позволили себе антироссийские высказывания.
«Если очень правильно почитать слова Пьянича сейчас, то, думаю, он жалеет о сказанном тогда и, возможно, он не отдавал себе отчет в том, что все так может обернуться.
Можно сказать сейчас, что он переобулся? Ок, давайте это скажем», – сказал Генич.
- Пьянич перешел в клуб РПЛ в качестве свободного агента.
- С ним заключили контракт по схеме «1+1».
Источник: «РБ Спорт»