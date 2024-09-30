Детали увольнения Федотова из ЦСКА

Помощник Владимира Федотова в ЦСКА Олег Фоменко раскрыл детали летнего увольнения штаба.

– Почва начала двигаться ближе к концу чемпионата. Но мы не шарахались, спокойно делали свою работу. А когда сезон закончился, все разъехались по отпускам.

– Не зная, что будет дальше?

– У меня и у других помощников контракты закончились вообще 31 мая. У Валентиныча оставался еще год. Очевидно: наша работа в клубе зависела от того, какое решение примет руководство по главному тренеру. Начало июня я провел в Краснодаре, но был на связи с Валентинычем. В один день он мне набрал: «Встретились с руководством – все нормально, работаем». Звонит на следующий день: «Ситуация поменялась.

– Каким образом все так быстро изменилось?

– Вопрос не ко мне. В этой жизни меня уже давно ничего не удивляет. Конечно, я не ожидал, что за день может все так поменяться, но в целом новости воспринял нормально. Единственное, за что обидно – не получилось лично попрощаться с командой. Так как ребята были по морям, пришлось обойтись будничной СМСкой в чат.