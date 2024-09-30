Юран осудил поведение Дзюбы после матча с «Ростовом»

Бывший тренер «Пари НН», «Химок» Сергей Юран прокомментировал поведение форварда «Акрона» Артема Дзюбы после матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

Дзюба сообщил, что Валерий Карпин его «однажды сильно обидел».

Артем в матче забил и был признан лучшим.

«Нельзя как пацан держать в себе эту обиду, которая была где‑то 10 лет назад. Не стоит Дзюбе такие вещи говорить, все‑таки Артем уже взрослый человек, имеющий детей.

В этой ситуации нужно себя вести посдержанней и уважительней к Карпину, так как Валерий Георгиевич старше», – сказал Юран.