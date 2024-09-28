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  • Дзюба – о голе «Ростову»: «Однажды Карпин меня сильно обидел, справедливость есть»

Дзюба – о голе «Ростову»: «Однажды Карпин меня сильно обидел, справедливость есть»

28 сентября 2024, 22:14
8

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался после матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

  • Дзюба забил гол.
  • Артема признали лучшим в матче.

«Давно не было такой награды, спасибо большое, кто выбрал. Такое путешествие [проделать] и получить награду. Слезы… Все не зря. Я весь выложился. Уже на 70‑й минуте сказал, чтобы меняли, но мне сказали терпеть. Продолжаем закаливать характер.

У нас с Валерием Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел… Справедливость есть», – сказал Дзюба.

  • Карпин и Дзюба конфликтуют со времен работы в «Спартаке».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Ростов Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (8)
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TOMSON
1727552523
А вы говорили пешеход…
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MazaiNN
1727552527
I'll be back...
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DOCTOR PENALTY
1727552634
Ну Дзюба пиз****л... Просто дуракам везёт. **
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almanev
1727553835
Обиженный
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vadim selchukov
1727554481
Прям как девочка. Промолчал бы.
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Илья-Альчуль-vkontakte
1727554493
Кстати, Дзюба даже забил в стиле Геннадия Поповича карпинской Сельте. В случае с голом Дзюба продавил, сыграв на опережение и напомнил стародавний гол Поповича Сельте в финале кубка Интертото. Разница только в том, что Попович, в отличии от Дзюбы, перебрасывал мяч через вратаря.
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aldo conte
1727585364
Пи*деть дело не хитрое, это каждый может. А вот делом доказать, что ты что-то можешь - это совсем другое. Дзюбиньо молодец, всем скептикам нос утер. Желаю ему продолженье в том же духе.
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sochi-2013
1727590274
Мягко сказано: обидел. Чуть карьеру парню не сломал!
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