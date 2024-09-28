Дзюба – о голе «Ростову»: «Однажды Карпин меня сильно обидел, справедливость есть»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался после матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

Дзюба забил гол.

Артема признали лучшим в матче.

«Давно не было такой награды, спасибо большое, кто выбрал. Такое путешествие [проделать] и получить награду. Слезы… Все не зря. Я весь выложился. Уже на 70‑й минуте сказал, чтобы меняли, но мне сказали терпеть. Продолжаем закаливать характер.

У нас с Валерием Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел… Справедливость есть», – сказал Дзюба.