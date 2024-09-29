Дзюба: «Всегда приятно забивать команде Карпина, не скрываю»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал комментарий после матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).
- Дзюба сообщил, что Валерий Карпин его «однажды сильно обидел».
- Артем в матче забил и был признан лучшим.
«Приятно ли забивать команде Карпина? Всегда приятно. Я этого не скрываю. Не могу сказать, что у меня настрой определенный. Но команду Карпина надо поприветствовать», – сказал Дзюба.
- Под руководством Карпина Дзюба провел 73 матча в «Спартаке», забил 17 голов, сделал 15 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»