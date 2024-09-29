Дзюба: «Всегда приятно забивать команде Карпина, не скрываю»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал комментарий после матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

Дзюба сообщил, что Валерий Карпин его «однажды сильно обидел».

Артем в матче забил и был признан лучшим.

«Приятно ли забивать команде Карпина? Всегда приятно. Я этого не скрываю. Не могу сказать, что у меня настрой определенный. Но команду Карпина надо поприветствовать», – сказал Дзюба.