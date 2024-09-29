Казаков одним предложением сформулировал суть тренерской работы

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.
«В Галактионове лично меня впечатляет, как он раскрывает игроков, находя им новые позиции.
Вернул Наира Тикнизяна в атаку, Илья Самошников у него вообще скрытым центральным нападающим стал.
Как говорили наши великие старики: «Профессия тренера простая. Найти игроков и правильно их расставить», – написал Казаков.
- «Локомотив» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром».
- Галактионов в команде 2 года.
- Последние 6 сезонов РПЛ выиграл «Зенит».
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова