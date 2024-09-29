Гришин – о победах Слуцкого: «Китай – это уровень российской Второй лиги»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поставил под сомнения значимость побед «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

«Не знаю, перезапустил ли Слуцкий свою карьеру в Китае. Посмотрел этот чемпионат, но это уровень нашей Второй лиги. Там играют только две команды.

Слуцкий – молодец, что побеждает, но уровень чемпионата очень низкий. РПЛ – это космос по сравнению с Китаем. Хорошо, что Слуцкий ушел из медиа, но чемпионат Китая – это не уровень», – сказал Гришин.