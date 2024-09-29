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Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Краснодара»

29 сентября 2024, 00:30
13

Бывший зенитовец Андрей Аршавин прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

«Я бы не сказал, что счет не по игре. В первом тайме преимущество было на стороне «Краснодара», во втором – у «Зенита». В этот раз чаша весов склонилась в сторону «Краснодара» из‑за ошибки, но, с другой стороны, «Зениту» же невозможно всe выигрывать. Думаю, «Зениту» нужно оставаться спокойным, а «Краснодар» поздравить с победой и днем города.

«Зениту» не надо паниковать, нужно засучить рукава и набирать свои очки. Впереди еще 20 туров. Очевидно, что невозможно пройти весь сезон без потерь. Через два‑три тура нужно восстановить статус‑кво и опять взойти на первую строчку», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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neim
1727561445
А огорчение от Локомотива, разве вас не ждёт впереди ?
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aldo conte
1727570603
Зимой "Зенька" купит еще парочку аргентинцев или бразильцев и в очередной раз станет колхозным чемпионом.
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Plyash
1727581543
Аршавин прав,время всё расставит на свои места.А сейчас просто спасибо ребятам обеих команд за красивую,валидольную для кого-то игру,и пожелаю Краснодару и Локо не расслабляться до самого завершения сезона.Эйфория вещь опасная - расслабухи никакой.Иначе Сергей Поганыч опять,как в прошлом сезоне,всех Вас переиграет.А нашему футболу этого не надо.Всем удачи.
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ОК, Зенит!
1727583585
Игра была по настоящему футбол. Обе команды выкладывались. Быки мололцы. Зениту не отчаеваться - впереди длинная дорога. Тем и интересней чемпионат.
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Январь 59
1727587326
Через пару тройку туров можно подняться выше при поражении Краснодара и Локо. Уверен, что Галактионов со своей командой внимательно разберут все ошибки Зенита и через месяц постораются забрать свою трехочковую порцию. Шанс у Зенита будет. Краснодару играть со Спартаком, а у Зенита очная встреча с Локо. Всем трем командам ещё пахать и пахать. Просто очень рано после трех туров Зениту пророчили безоговорочное чемпионство с 90 очковым багажом и сотней забитых мячей.
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Сергей-Садковский-google
1727590962
Краснодару хочется пожелать не терять очки с аутсайдерами, как произошло в первых матчах чемпионата. С сильными соперниками "быки" уже научились играть. Потому и тревожно перед матчем с Химками.
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Сергей-Садковский-google
1727591179
А болельщиков Зенита прошу не обращать внимание на "быдляцкие" комментарии, как тот, что чуть ниже. У вас классная команда!
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Бригадный
1727593385
А ведь Зенит действительно стал позором российского футбола. Команда, которая вместе с дегенератами болельщиками чмырит игрока, способного потенциально усилить атаку, что это за команда? Именно, что позор! Круговая порука ин реал. В клубе и среде болельщиков явное нездоровье психическое и моральный упадок. Потому и бригадный генерал вышел из бригады болельщиков Зенита. Когда есть Краснодар с Локомотивом и появился Акрон, выбор нормального любителя российского футбола очевиден.
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NewLife
1727594923
Аршавин: баю баюшки баю, нас вертели на .ую))
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