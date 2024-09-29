Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Краснодара»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

«Я бы не сказал, что счет не по игре. В первом тайме преимущество было на стороне «Краснодара», во втором – у «Зенита». В этот раз чаша весов склонилась в сторону «Краснодара» из‑за ошибки, но, с другой стороны, «Зениту» же невозможно всe выигрывать. Думаю, «Зениту» нужно оставаться спокойным, а «Краснодар» поздравить с победой и днем города.

«Зениту» не надо паниковать, нужно засучить рукава и набирать свои очки. Впереди еще 20 туров. Очевидно, что невозможно пройти весь сезон без потерь. Через два‑три тура нужно восстановить статус‑кво и опять взойти на первую строчку», – сказал Аршавин.