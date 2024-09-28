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  • Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»

Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»

28 сентября 2024, 19:22
3

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на победу над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

«Команда сыграла стратегически и структурно правильно. Мы играли достаточно агрессивно. Качеством доволен, мы играли сердцем. Спасибо всем болельщикам, их энергетика чувствовалась. Мы не отказывались от своих действий, пенальти нас не надломил. Наши контрвыпады были достаточно эффективны.

Самошников играет с хорошей, светлой головой. Та скорость и динамика, которую он дает, воплощается на поле. Воробьев неудачно приземлился на спину. У Баринова тоже был небольшой момент, планировались две замены, но он дал сигнал, что будет играть до конца. Ньямси и Монтес здоров сыграли вверху, практически ничего не дали создать сопернику», – сказал Галактионов.

  • «Локо» лидирует в РПЛ.
  • Команда не становилась чемпионом с 2018 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (3)
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ySS
1727542287
Всё верно сказал тренер
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Desma
1727543721
Миша, надо было сказать, что хряков отодрали на классе. Всё было бы понятно и для хряков........
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NewLife
1727544591
В отличии от Станковича, Галактионов оценивает игру игроков. А Станковичу всегда нечего сказать об игре конкретно Литвинова и Денисова, это позор, вещь в себе.
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