Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на победу над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

Дубль оформил Илья Самошников.

«Команда сыграла стратегически и структурно правильно. Мы играли достаточно агрессивно. Качеством доволен, мы играли сердцем. Спасибо всем болельщикам, их энергетика чувствовалась. Мы не отказывались от своих действий, пенальти нас не надломил. Наши контрвыпады были достаточно эффективны.

Самошников играет с хорошей, светлой головой. Та скорость и динамика, которую он дает, воплощается на поле. Воробьев неудачно приземлился на спину. У Баринова тоже был небольшой момент, планировались две замены, но он дал сигнал, что будет играть до конца. Ньямси и Монтес здоров сыграли вверху, практически ничего не дали создать сопернику», – сказал Галактионов.