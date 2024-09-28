Радимов сказал, зачем Пьянич нужен ЦСКА: «Обляков и Дивеев пока не могут взять эту роль»

Владислав Радимов считает, что 34-летний Миралем Пьянич поможет ЦСКА, несмотря на возраст и выступления в слабых лигах.

«Уровень для нашего чемпионата высокий, но найти контакт с партнерами тоже надо будет. ЦСКА берет его в первую очередь для того, чтобы решить проблему уверенности в своих силах на поле.

Акинфеев в воротах – это одно, но когда ЦСКА ведет в счете столько матчей и позволяет сравнять, такой человек как раз и нужен.

Ни Обляков, ни Дивеев пока не могут взять на себя эту роль«, – сказал Радимов.