Сесар Навас раскрыл, как болельщики «Сельты» относятся к Мостовому

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас ответил, считают ли фанаты «Сельты» Александра Мостового легендой.
«Однозначно, в Виго он легенда. Болельщики «Сельты» считают его легендой команды и одним из величайших игроков в истории клуба», – сказал Навас.
- Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
- Он провел 277 матчей, забил 71 гол и сделал 27 ассистов.
- Россиянин не выиграл с командой ни одного трофея.
- При Мостовом «Сельта» трижды играла в четвертьфинале Кубка УЕФА и впервые в своей истории попала в групповой этап Лиги чемпионов.
Источник: Metaratings