Сесар Навас раскрыл, как болельщики «Сельты» относятся к Мостовому

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас ответил, считают ли фанаты «Сельты» Александра Мостового легендой.

«Однозначно, в Виго он легенда. Болельщики «Сельты» считают его легендой команды и одним из величайших игроков в истории клуба», – сказал Навас.