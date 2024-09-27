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  • Сесар Навас раскрыл, как болельщики «Сельты» относятся к Мостовому

Сесар Навас раскрыл, как болельщики «Сельты» относятся к Мостовому

27 сентября 2024, 22:22
3

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас ответил, считают ли фанаты «Сельты» Александра Мостового легендой.

«Однозначно, в Виго он легенда. Болельщики «Сельты» считают его легендой команды и одним из величайших игроков в истории клуба», – сказал Навас.

  • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
  • Он провел 277 матчей, забил 71 гол и сделал 27 ассистов.
  • Россиянин не выиграл с командой ни одного трофея.
  • При Мостовом «Сельта» трижды играла в четвертьфинале Кубка УЕФА и впервые в своей истории попала в групповой этап Лиги чемпионов.

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Источник: Metaratings
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Навас Сесар Мостовой Александр
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1727470389
Как бы тут ни визжали некоторые, Мостовой это легенда Сельты! Царями просто так не становятся. **
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alefreddy
1727670746
как игрок да но сейчас нечего добавить
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