В РФС приняли решение по регистрации новичка ЦСКА Пьянича

Российский футбольный союз разрешил ЦСКА внести в заявку Миралема Пьянича.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета РФС по статусу игроков.

«Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА о регистрации футболиста Миралема Пьянича (02.04.1990 г.р.) вне регистрационного периода.

Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в публикации.