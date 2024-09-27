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В РФС приняли решение по регистрации новичка ЦСКА Пьянича

27 сентября 2024, 19:50
7

Российский футбольный союз разрешил ЦСКА внести в заявку Миралема Пьянича.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета РФС по статусу игроков.

«Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА о регистрации футболиста Миралема Пьянича (02.04.1990 г.р.) вне регистрационного периода.

Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в публикации.

  • Босниец перешел в клуб РПЛ в качестве свободного агента.
  • С ним заключили контракт по схеме «1+1».
  • Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
Комментарии (7)
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Spartak_forv@
1727456610
«РФС заявил свободного агента как и положено» против «РФС разрешил заявить свободного агента»
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Просто-333
1727457968
Нелья, но если надо, то можно... За определенную сумму.
Ответить
Argon
1727458752
это он отказался играть против сборной России?
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vvv123
1727509029
Вне регистрационного периода? Странное решение! А другим клубам можно?
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